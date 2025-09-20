Діти військовослужбовців в Україні користуються різноманітними соціальними гарантіями. Вони включають безоплатне харчування в школах та можливість навчатися на бюджетних місцях у університетах.

Якими пільгами можуть скористатися діти військовослужбовця?

Діти військовослужбовців можуть користуватися низкою соціальних гарантій, за умови підтвердження статусу. Пільги поширюються на дітей учасників бойових дій до повноліття, а для студентів денної форми навчання до 23 років, повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство юстиції України.

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" передбачає наступні права:

Діти військовослужбовців мають право на щорічне оздоровлення та лікування в санаторіях і дитячих оздоровчих таборах за рахунок держави.

Вони користуються пріоритетним зарахуванням до дитячих садків і шкіл за місцем проживання.

Школярі отримують безоплатне харчування за рахунок місцевого бюджету та безкоштовне забезпечення підручниками.

Студенти можуть навчатися на бюджетних місцях у професійно-технічних і вищих навчальних закладах і користуватися безоплатним проживанням у гуртожитку для денної форми навчання.

Крім того, вони мають право на соціальну стипендію або державний кредит на освіту.

Як оформити пільги для дитини?

Щоб скористатися правами, потрібно звернутися до Пенсійного фонду. Зробити це можна:

особисто у відділенні;

надіславши документи поштою;

через застосунок "Дія".

До заяви додаються:

посвідчення учасника бойових дій (УБД);

свідоцтво про народження дитини;

довідка про склад сім’ї та місце проживання.

Важливо! Сім’ї загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців отримують спеціальне посвідчення, що підтверджує право на пільги. Для його оформлення потрібно звернутися до ТЦК, подати заяву та документи, що підтверджують родинні стосунки, а також паспорт.

Що відомо про пільги для військовослужбовців в Україні: коротко про головне