Какими льготами могут воспользоваться дети военнослужащего?

Дети военнослужащих могут пользоваться рядом социальных гарантий, при условии подтверждения статуса. Льготы распространяются на детей участников боевых действий до совершеннолетия, а для студентов дневной формы обучения до 23 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" предусматривает следующие права:

Дети военнослужащих имеют право на ежегодное оздоровление и лечение в санаториях и детских оздоровительных лагерях за счет государства.

Они пользуются приоритетным зачислением в детские сады и школы по месту жительства.

Школьники получают бесплатное питание за счет местного бюджета и бесплатное обеспечение учебниками.

Студенты могут учиться на бюджетных местах в профессионально-технических и высших учебных заведениях и пользоваться бесплатным проживанием в общежитии для дневной формы обучения.

Кроме того, они имеют право на социальную стипендию или государственный кредит на образование.

Как оформить льготы для ребенка?

Чтобы воспользоваться правами, нужно обратиться в Пенсионный фонд. Сделать это можно:

лично в отделении;

отправив документы по почте;

через приложение "Дія".

К заявлению прилагаются:

удостоверение участника боевых действий (УБД);

свидетельство о рождении ребенка;

справка о составе семьи и месте проживания.

Важно! Семьи погибших или пропавших без вести военнослужащих получают специальное удостоверение, подтверждающее право на льготы. Для его оформления нужно обратиться в ТЦК, подать заявление и документы, подтверждающие родственные отношения, а также паспорт.

