Какими льготами могут воспользоваться дети военнослужащего?

Дети военнослужащих могут пользоваться рядом социальных гарантий, при условии подтверждения статуса. Льготы распространяются на детей участников боевых действий до совершеннолетия, а для студентов дневной формы обучения до 23 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" предусматривает следующие права:

  • Дети военнослужащих имеют право на ежегодное оздоровление и лечение в санаториях и детских оздоровительных лагерях за счет государства.
  • Они пользуются приоритетным зачислением в детские сады и школы по месту жительства.
  • Школьники получают бесплатное питание за счет местного бюджета и бесплатное обеспечение учебниками.
  • Студенты могут учиться на бюджетных местах в профессионально-технических и высших учебных заведениях и пользоваться бесплатным проживанием в общежитии для дневной формы обучения.
  • Кроме того, они имеют право на социальную стипендию или государственный кредит на образование.

Как оформить льготы для ребенка?

Чтобы воспользоваться правами, нужно обратиться в Пенсионный фонд. Сделать это можно:

  • лично в отделении;
  • отправив документы по почте;
  • через приложение "Дія".

К заявлению прилагаются:

  • удостоверение участника боевых действий (УБД);
  • свидетельство о рождении ребенка;
  • справка о составе семьи и месте проживания.

Важно! Семьи погибших или пропавших без вести военнослужащих получают специальное удостоверение, подтверждающее право на льготы. Для его оформления нужно обратиться в ТЦК, подать заявление и документы, подтверждающие родственные отношения, а также паспорт.

Что известно о льготах для военнослужащих в Украине: коротко о главном

  • Участники боевых действий в Украине имеют право на скидку 75% на оплату жилищно-коммунальных услуг, которая распространяется и на членов их семей, если они проживают вместе.

  • Кроме этого, военнослужащие и их семьи пользуются широким спектром социальных гарантий, включая пенсионное обеспечение, бесплатным обеспечением лекарствами, оздоровлением в санаториях и внеочередным капитальным ремонтом жилья.