Про які доплати не знають пенсіонери?

Багато українських пенсіонерів отримують лише базову пенсію, не використовуючи можливість додаткових надбавок. Хоча можуть мати на це законне право, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Ось основні види надбавок, які доступні пенсіонерам у 2025 році:

Надбавка за вік: пенсіонери від 70 до 74 років отримують 300 гривень, від 75 до 79 років вже 456 гривень, старші 80 років – 570 гривень.

Доплата самотнім пенсіонерам: щомісяця 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (у 2025 році – 944 гривень). Доступна тим, хто потребує постійного догляду та має пенсію за віком від 80 років.

Надбавка за проживання у зоні радіаційного забруднення: щомісячна виплата 2 361 гривню для людей, які мешкають у зонах обов'язкового або добровільного відселення через аварію на ЧАЕС.

Доплата почесним донорам: щомісячна надбавка 10% від прожиткового мінімуму (у 2025 році – 292 гривень) для тих, хто здала кров або плазму у встановленій кількості разів.

Доплата ветеранам праці, які мають особливі трудові заслуги перед державою: Герої Соціалістичної Праці, Герої України та повні кавалери ордена Трудової Слави – можуть отримати надбавку до пенсії у розмірі 200% від мінімальної пенсії за віком.

Яка є спеціальна доплата для жінок пенсіонерок?

Згідно із законом "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", у грудні додаткову виплату отримають матері багатодітних родин. Тобто ті, хто народив або усиновив п’ять або більше дітей, а також жінки, які виховали їх до шестирічного віку.

Сума надбавки прив’язана до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який у 2025 році становить 2 361 гривню. Таким чином, у грудні кожна мама з багатодітної родини отримає приблизно 873 гривні додатково до основної пенсії.

А що з доплатами для працюючих пенсіонерів?