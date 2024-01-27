Східні країни Європи залежать від України: чому Росія має зазнати поразки

Супротив України та перемога у війні над Росією потрібна не тільки самим українцям, але і європейцям. І це доводять навіть світові економісти, які вже на сьогодні зауважують вплив України на економічний розвиток Східної Європи.

Перемога України важлива для країн Європи

Головний економіст The Institute of International Finance Робін Брукс пише в X (у минулому Twitter), що економічне зростання країн Східної Європи, а саме Чехії, Угорщини та Польщі, чимало залежить від перемоги Україні у війні, яку розпочала Росія.

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Він зауважує, що Східна Європа дуже зацікавлена в тому, щоб Росія зазнала поразки в Україні. І для цього існує чимало причин, що пов'язані з безпекою та геополітикою. Втім важливою складовою є ще й економічні інтереси.

Робін Брукс Головний економіст The Institute of International Finance Українська економіка вже вибухнула і тягне всіх за собою вниз. У разі перемоги Росії стане набагато гірше.

Робін Брукс відомий своєю незламною позицією щодо впровадження жорстких санкцій проти Росії.



Реальні ВВП країн Східної Європи / Скриншот зі сторінки Робіна Брукса

Європа щодо російських активів

Нещодавно у Брюсселі, під час пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС із закордонних справ, високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель розповів, що рішення щодо передачі російських активів наближається до прийняття. Зараз поки тривають розгляди щодо можливих варіантів використання цих коштів на користь України.

Жозеп Боррель Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Щодо заблокованих російських активів. Ми можемо говорити, що маємо політичну згоду завершити цю роботу на основі пропозицій, які ми представили у грудні, із фокусом уваги на нарахуваннях. На цей час йдеться про нарахування, про відсотковий прибуток, і я переконаний, що це буде завершено невдовзі.

Крім того, Боррель дав надію, що рішення щодо використання російських активів буде відомо незабаром.

Сума заморожених активів Росії вміжнародних банках становить майже 300 мільярдів євро. З них 200 мільярдів євро перебуває у Євросоюзі.