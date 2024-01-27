Победа Украины важна для стран Европы

Главный экономист The Institute of International Finance Робин Брукс пишет в X (в прошлом Twitter), что экономический рост стран Восточной Европы, а именно Чехии, Венгрии и Польши, немало зависит от победы Украины в войне, которую начала Россия.

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Он отмечает, что Восточная Европа очень заинтересована в том, чтобы Россия потерпела поражение в Украине. И для этого существует немало причин, связанных с безопасностью и геополитикой. Впрочем, важной составляющей являются еще и экономические интересы.

Робин Брукс Главный экономист The Institute of International Finance Украинская экономика уже взорвалась и тянет всех за собой вниз. В случае победы России станет намного хуже.

Интересно! Робин Брукс известен своей несокрушимой позицией по внедрению жестких санкций против России.



Реальные ВВП стран Восточной Европы / Скриншот со страницы Робина Брукса

Европа по российским активам

Недавно в Брюсселе, во время пресс-конференции по итогам Совета министров ЕС по иностранным делам, высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель рассказал, что решение о передаче российских активов приближается к принятию. Сейчас пока продолжаются разбирательства относительно возможных вариантов использования этих средств в пользу Украины.

Жозеп Боррель Верховный представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Относительно заблокированных российских активов. Мы можем говорить, что имеем политическое согласие завершить эту работу на основе предложений, которые мы представили в декабре, с фокусом внимания на начислениях. В настоящее время речь идет о начислении, о процентной прибыли, и я убежден, что это будет завершено вскоре.

Кроме того, Боррель дал надежду, что решение по использованию российских активов будет известно вскоре.

Кстати! Сумма замороженных активов России в международных банках составляет почти 300 миллиардов евро. Из них 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе.