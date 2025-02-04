США та Китай проведуть перемовини: як це вплине на мита щодо Пекіну

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація планує переговори з Китаєм. А це що підвищує ймовірність потенційного послаблення 10% мита.

США та Китай проведуть перемовини перед впровадженням мит

Тарифи мають набути чинності незадовго після того, як Трамп відтермінував запровадження мит проти Канади та Мексики, пише 24 канал з посиланням на Bloomberg.

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Виступаючи перед журналістами у Вашингтоні, президент США сказав, що переговори з Китаєм відбудуться "ймовірно, протягом наступних 24 годин". Водночас раніше він оголосив, що мита на китайські товари наберуть чинності о 12:01 у вівторок.

Якщо ми не зможемо укласти угоду з Китаєм, то мита будуть дуже, дуже значними,

— зазначив Трамп.

Прессекретар Білого дому Каролін Левітт заявила, що Трамп планує поговорити з президентом Китаю Сі Цзіньпіном про "незаконний китайський фентаніл, який щороку вбиває десятки тисяч американців".

Президент чітко дав зрозуміти Китаю, що ми не збираємося це терпіти. І я також додам, що багато мит, введених Трампом під час першого терміну, досі залишаються в силі, — нагадала Левітт.

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Як подібна ситуація впливає на Китай

Індекс Hang Seng China Enterprises, який відстежує китайські акції, у вівторок зріс на 4%. Офшорний юань зміцнився майже на 1% у порівнянні з мінімумом понеділка і перебував на рівні 7,31 юаня за долар.

Важливо! Внутрішні китайські ринки відкриються в середу після святкування Китайського Нового року.