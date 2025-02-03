Політтехнолог Тарас Загородній в ефірі 24 Каналу зазначив, що зміни, які відбуваються у світі, свідчать про те, що Дональд Трамп вже почав діяти. Зокрема, солдати КНДР зникли з Курської області. Загородній припустив, що китайців уже попередили, що пора натиснути на Північну Корею.

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Без їхньої мовчазної згоди корейців не було б у війні Росії проти України, і вони не виробляли б зброю для росіян.

"Для Трампа Путін – ніхто"

"Можливо, їх вже почали "ставити на місце" і дали зрозуміти, що не варто гратися. І ось корейці почали зникати. Мене дратує, коли Трампа порівнюють із Владіміром Путіним. Шановні, ви не зрозуміли головного. Для Трампа Путін – ніхто. Він знає, що у світі є лише одна країна, яка має право на застосування сили, і це США", – сказав Тарас Загородній.

Загородній додав, що саме тому Трамп діятиме так, як Сполучені Штати діяли останні 70 років – приводити "всіх до тями". Трамп дає сигнал: хочете анархії – ви її отримаєте. Тому варто радіти, що "шериф" повертається. Це не означає, що всім це подобається.

"Щоб шериф залишався авторитетом, він інколи має показати силу. І якщо Америка починає діяти не за міжнародними правилами, то радійте, що вони взагалі взялися за справу. Якщо правила скасують, США будуть діяти без обмежень. Уявіть: Пентагон вирішує, що час паралізувати всю IT-інфраструктуру Росії або знищити ключові військові об'єкти. Тож першими без правил програють саме Росія і Пекін", – сказав Загородній.

Трамп прагне забезпечити порядок

Він додав, що американці не будують концтабори й не окуповують країни. Якщо Трамп каже, що війни не повинно бути, це означає, що глобальних воєн не буде – адже вони шкодять бізнесу.

Далі всі житимуть за його правилами, бо альтернатива – це Росія, яка лише руйнує і будує концтабори. Або Китай, де ситуація трохи краща, але скажеш щось не так – і опинишся в таборі. А ще є "прекрасні" альтернативи: Ірак та Іран. В Іраку, наприклад, ухвалили закон, який дозволяє видавати дівчат заміж із 9 років,

– зауважив Загородній.

Він також додав, що роль "шерифів" – забезпечувати порядок. Кожен робить це по-своєму.

"В хаосі Америки, який, можливо, здається вам безладом, але принаймні він стримує небезпечні режими. Тож радійте, що він діє саме так. Погляньте хоча б на Панаму. Ще нічого не сталося, а вона вже вийшла з ініціативи Китаю. Чому? Тому що отримала попередження: буде військова інтервенція, як у 1989-му", – підсумував Загородній.