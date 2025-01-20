За версією Трампа, Панамський канал віддали Панамі й тепер Сполучені Штати хочуть забрати його назад. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на трансляцію виступу 47-го президента США.

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Що заявив Трамп про Панамський канал

У своїй інавгураційній промові Дональд Трамп повідомив, що Панама порушила домовленості, які вимагають нейтралітету в роботі каналу. Він також додав, що до американських кораблів не ставляться справедливо.

І перш за все Китай керує Панамським каналом, і ми не віддали його Китаю. Ми віддали його Панамі. І ми забираємо його назад,

– повідомив Трамп.

Окрім цього, Трамп планує перейменувати Мексиканську затоку в Американську. Він також заявив про початок "американізації" інших географічних назв.

47-й президент США повідомив, що "Америка поверне собі своє місце нації, яку всі поважають, яку всі люблять", а також додав, що вона "викликатиме захоплення у всього світу".