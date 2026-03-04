Є лише одна умова: за яких обставин пенсіонерам після 65 перерахують виплати

Українці, яким виповнюється 65, автоматично отримають перерахунок пенсій. Їм не потрібно подавати заяви чи кудись звертатися.

Кому перерахують пенсійні виплати?

Однак перерахунок стосується й інших категорій осіб, про що пише Пенсійний фонд України.

До цього переліку входять люди, які отримують пенсію:

за віком;

по інвалідності;

у разі втрати годувальника;

за вислугою років.

Але за наявності певного страхового стажу (у чоловіків це 35 років, а у жінок – 30 років), та у разі, якщо розмір пенсії за віком з урахуванням доплати до прожиткового мінімуму не перевищує 40% мінімальної заробітної плати.

З 1 січня 2026 року в Україні мінімальна заробітна плата становить 8 647 гривень на місяць (або 52 гривень за годину). Тому пенсіонерам, які досягли 65 років та мають необхідний страховий стаж, виплачують мінімальну пенсію не менше 40% від мінімальної зарплати – 3 458,80 гривень.

Водночас про зміни у вікових доплатах до пенсії повідомляє видання "На пенсії".

Пенсіонери 80 років та старше (якщо вони мають не менше ніж 25 років стажу у чоловіків та 20 років у жінок), а також непрацюючі пенсіонери (від 65 років за стажем 35 років для чоловіків і 30 років для жінок) отримуватимуть не менше 4 213 гривень замість 3 758 гривень.

Пенсіонери, яким 70 років та більше, із повним страховим стажем будуть отримувати щомісячно не менше, ніж 4 050 гривень замість 3 613 гривень.

Пенсіонери до 70 років із повним стажем мають право на виплати у розмірі щонайменше 3 725 гривень замість 3 323 гривень.

Важливо! Для осіб із меншим страховим стажем – 3 406 гривень замість 3 038 гривень.

Що українцям знати про індексацію пенсій?