Українці можуть вимагати додаткового перерахунку пенсій: як скористатися цим правом

В Україні щороку проводять перерахунок пенсій як для працюючих, так і для непрацюючих пенсіонерів. Водночас у 2026 році окремі категорії можуть розраховувати на додаткові підвищення поза плановою індексацією.

Хто може не чекати індексації?

Пенсія в Україні не є фіксованою величиною після призначення. Якщо людина продовжує працювати, її виплата фактично росте разом із нею через додатковий страховий стаж і внески до системи, пояснили у Пенсійному фонді.

Саме це відкриває можливість для перерахунку без очікування загальної індексації. У 2026 році механіка залишається прогнозованою: право на підвищення виникає або після накопичення 24 місяців нового стажу, або після завершення дворічного періоду з моменту призначення чи попереднього перегляду.

Навіть якщо за цей час не вдалося набрати повні два роки стажу, перерахунок усе одно можливий, просто за менш сильною формулою. У практиці це означає меншу надбавку, але не нульову.

Чому не завжди варто чекати автоматичного перерахунку?

Система працює за календарем, а не під конкретну людину. Автоматичний перегляд зазвичай відбувається раз на рік, і якщо право на перерахунок виникає після контрольної дати, підвищення фактично відкладається ще на рік, уточнили ПФУ.

Саме тут і з’являється простір для дії. Закон дозволяє не підлаштовуватись під графік, а ініціювати перегляд самостійно. Після того як виконані умови, можна звернутися до Пенсійного фонду і зафіксувати новий розмір виплат одразу.

По суті, це спосіб не дарувати системі кілька місяців своїх грошей.

Як формується новий розмір пенсії?

Перерахунок, разом із цим, це не формальна процедура, а новий розрахунок на основі оновлених даних. Ключову роль відіграють не лише роки роботи, а й фінансове наповнення цього стажу.

Враховується:

скільки місяців стажу додалося після виходу на пенсію;

який рівень зарплати був у цей період;

чи включається до формули лише стаж, чи також оновлений заробіток.

Тому результат завжди індивідуальний. У когось це кількасот гривень, у когось буде відчутніше підвищення, адже різницю формує саме обсяг сплаченого ЄСВ.

На що звернути увагу перед поданням заяви на перерахунок?

Є кілька моментів, які визначають, чи буде перерахунок взагалі:

робота має бути офіційною, зі сплатою ЄСВ;

має настати право на перегляд (24 місяці стажу або два роки з попереднього розрахунку);

дані про стаж і внески повинні відобразитися в реєстрах.

Перед зверненням варто перевірити ці показники в особистому кабінеті Пенсійного фонду. Це дозволяє не діяти всліпу, а розуміти, який ефект дасть перерахунок і чи варто запускати його вже зараз.

