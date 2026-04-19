Українці можуть вимагати додаткового перерахунку пенсій: як скористатися цим правом
- Пенсіонери в Україні можуть вимагати перерахунок пенсій без очікування загальної індексації, якщо вони продовжують працювати і накопичують додатковий страховий стаж.
- Для ініціювання перерахунку необхідно мати офіційну роботу зі сплатою ЄСВ, а також перевірити дані про стаж і внески в особистому кабінеті Пенсійного фонду.
В Україні щороку проводять перерахунок пенсій як для працюючих, так і для непрацюючих пенсіонерів. Водночас у 2026 році окремі категорії можуть розраховувати на додаткові підвищення поза плановою індексацією.
Хто може не чекати індексації?
Пенсія в Україні не є фіксованою величиною після призначення. Якщо людина продовжує працювати, її виплата фактично росте разом із нею через додатковий страховий стаж і внески до системи, пояснили у Пенсійному фонді.
Цікаво Кожен четвертий пенсіонер виживає на 3,5 тисячі гривень – де в Україні найвищі пенсії
Саме це відкриває можливість для перерахунку без очікування загальної індексації. У 2026 році механіка залишається прогнозованою: право на підвищення виникає або після накопичення 24 місяців нового стажу, або після завершення дворічного періоду з моменту призначення чи попереднього перегляду.
Навіть якщо за цей час не вдалося набрати повні два роки стажу, перерахунок усе одно можливий, просто за менш сильною формулою. У практиці це означає меншу надбавку, але не нульову.
Чому не завжди варто чекати автоматичного перерахунку?
Система працює за календарем, а не під конкретну людину. Автоматичний перегляд зазвичай відбувається раз на рік, і якщо право на перерахунок виникає після контрольної дати, підвищення фактично відкладається ще на рік, уточнили ПФУ.
Саме тут і з’являється простір для дії. Закон дозволяє не підлаштовуватись під графік, а ініціювати перегляд самостійно. Після того як виконані умови, можна звернутися до Пенсійного фонду і зафіксувати новий розмір виплат одразу.
По суті, це спосіб не дарувати системі кілька місяців своїх грошей.
Як формується новий розмір пенсії?
Перерахунок, разом із цим, це не формальна процедура, а новий розрахунок на основі оновлених даних. Ключову роль відіграють не лише роки роботи, а й фінансове наповнення цього стажу.
Враховується:
- скільки місяців стажу додалося після виходу на пенсію;
- який рівень зарплати був у цей період;
- чи включається до формули лише стаж, чи також оновлений заробіток.
Тому результат завжди індивідуальний. У когось це кількасот гривень, у когось буде відчутніше підвищення, адже різницю формує саме обсяг сплаченого ЄСВ.
На що звернути увагу перед поданням заяви на перерахунок?
Є кілька моментів, які визначають, чи буде перерахунок взагалі:
- робота має бути офіційною, зі сплатою ЄСВ;
- має настати право на перегляд (24 місяці стажу або два роки з попереднього розрахунку);
- дані про стаж і внески повинні відобразитися в реєстрах.
Перед зверненням варто перевірити ці показники в особистому кабінеті Пенсійного фонду. Це дозволяє не діяти всліпу, а розуміти, який ефект дасть перерахунок і чи варто запускати його вже зараз.
На скільки зросли пенсії у 2026 році?
З 1 березня 2026 року в Україні відбулася щорічна індексація пенсій, відповідно виплати підвищили на 12,1%. Перерахунок охопив більшість пенсіонерів і став ключовим етапом оновлення їхніх доходів у цьому році.
У середньому підвищення склало близько 649 гривень, що підняло середній розмір пенсії до понад 7 100 гривень. Фактична сума доплати відрізняється залежно від індивідуальних параметрів, як от стажу, заробітку та попереднього розміру виплат.