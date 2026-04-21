Перший транш кредиту від ЄС: стали відомі терміни отримання коштів

Україна вже незабаром отримає перший грошовий транш за позикою Євросоюзу. Кошти надійдуть вже наприкінці травня — на початку червня.

Про це повідомив Єврокомісар з економіки й продуктивності Валдіс Домбровскіс під час спілкування з журналістами.

Читайте також Україна відновить постачання нафти "Дружбою" вже 21 квітня, – Bloomberg

Він розказав, що питання з боку Європейського Союзу вже остаточно узгоджено, крім поправки до Багаторічного бюджету, який блокувала Угорщина. Але вже у середу, 22 квітня, згідно зі словами Домбровскіса, його може бути розблоковано.

Валдіс Домбровскіс Єврокомісар з економіки й продуктивності Зараз ми працюємо над умовами реформ для цього фінансування та меморандумом про взаєморозуміння, що лежить в основі нашої програми макрофінансової допомоги. Ми працюємо над кредитною угодою, іншими документами, але в певному сенсі все це має бути остаточно узгоджено в належний час. Тож ми повинні мати змогу розподілити кошти, як і планувалося, наприкінці травня, на початку червня.

Єврокомісар пояснив, що мова йде про обидва платежі. Таким чином, 28 мільярдів євро буде виділено на військову підтримку, а 17 – на загальну бюджетну підтримку.

Важливо! Україна має достатньо грошей на закриття фінансових потреб до кінця травня поточного року.

Кошти з кредиту Євросоюзу для України можуть почати надходити вже у травні. Таке припущення зокрема зробив молодший міністр закордонних справ Латвії Артьомс Уршульскіс, про що пише The Guardian.

Згідно з інформацією медіа, у Європейській комісії зазначили, що зі свого боку роблять "усе можливе, щоб завершити" переговори "якнайшвидше" та підготуватися до можливого політичного рішення про виділення коштів Україні.

