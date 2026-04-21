Перший транш кредиту від ЄС: стали відомі терміни отримання коштів
- Україна отримає перший транш кредиту від ЄС наприкінці травня — на початку червня.
- Євросоюз виділить 28 мільярдів євро на військову підтримку та 17 мільярдів євро на загальну бюджетну підтримку.
Україна вже незабаром отримає перший грошовий транш за позикою Євросоюзу. Кошти надійдуть вже наприкінці травня — на початку червня.
Коли Україна зможе отримати перший транш кредиту від ЄС?
Про це повідомив Єврокомісар з економіки й продуктивності Валдіс Домбровскіс під час спілкування з журналістами.
Він розказав, що питання з боку Європейського Союзу вже остаточно узгоджено, крім поправки до Багаторічного бюджету, який блокувала Угорщина. Але вже у середу, 22 квітня, згідно зі словами Домбровскіса, його може бути розблоковано.
Зараз ми працюємо над умовами реформ для цього фінансування та меморандумом про взаєморозуміння, що лежить в основі нашої програми макрофінансової допомоги. Ми працюємо над кредитною угодою, іншими документами, але в певному сенсі все це має бути остаточно узгоджено в належний час. Тож ми повинні мати змогу розподілити кошти, як і планувалося, наприкінці травня, на початку червня.
Єврокомісар пояснив, що мова йде про обидва платежі. Таким чином, 28 мільярдів євро буде виділено на військову підтримку, а 17 – на загальну бюджетну підтримку.
Важливо! Україна має достатньо грошей на закриття фінансових потреб до кінця травня поточного року.
Кошти з кредиту Євросоюзу для України можуть почати надходити вже у травні. Таке припущення зокрема зробив молодший міністр закордонних справ Латвії Артьомс Уршульскіс, про що пише The Guardian.
Згідно з інформацією медіа, у Європейській комісії зазначили, що зі свого боку роблять "усе можливе, щоб завершити" переговори "якнайшвидше" та підготуватися до можливого політичного рішення про виділення коштів Україні.
Що ще слід знати про ситуацію з кредитом?
- Раніше медіа вже писали, що Віктор Орбан може змінити свою позицію. Таким чином, Угорщина зніме вето з кредиту.
- Водночас ще 19 квітня Орбан заявляв, що не планує знімати вето, доки не відновиться транзит нафти трубопроводом "Дружба". Він зокрема додав, що виділення цього кредиту не створює фінансового навантаження чи зобов’язань для Угорщини.