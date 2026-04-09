Підготовка до наступної зими: як Україна планує протистояти Росії

Цьогоріч Україні почала готуватися до опалювального сезону значно раніше, ніж зазвичай. Причиною стали наслідки російських осбтрілів по енергетичній інфраструктурі. Зокрема урядом були створені Плани стійкості регіонів.

Як Україна готується до опалювального сезону?

Вже виконано понад 50% підготовчого етапу робіт по країні, про що повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Він також повідомив такі деталі:

22.06 мільярдів гривень спрямовано на інженерно-технічний захист 576 об’єктів критичної інфраструктури;

236 блочно-модульних котелень вже введено в експлуатацію (488.7 мегаватів);

ще 77 котелень – на етапі встановлення, під це виділено 424.8 мільйонів гривень;

сформулювали портфель із 26 проєктів для стабільного водопостачання (охоплює понад 9 мільйонів людей).

За словами Кулеби, зараз ключове – це темпи реалізації рішень. Річ у тім, що частина областей рухається швидко, а іншим регіонам потрібно суттєво прискорюватися для підготовки до наступної зими.

Це не питання обставин, – а організації роботи на місцях,

– додав Олексій Кулеба.

Водночас міністр енергетики Денис Шмигаль розказав, що країна створює мережу "енергетичних сот", тобто автономних або напівавтономних кластерів. Він пояснив, що критична інфраструктура зможе працювати навіть тоді, коли центральна мережа пошкоджена.

Нова енергетична архітектура має кілька рівнів:

Атомна генерація – АЕС дають стабільність, яку неможливо замінити. Гнучкість, балансування і нова генерація – маневрові потужності, накопичувачі, нова генерація в точках, де система має технічний дефіцит. Зокрема у 2026 році стартує новий конкурс на будівництво до 1,3 гігавата нової генераційної потужності там, де вона найбільше потрібна: Полтавщина, Сумщина, Харківщина, Чернігівщина, Київщина, Одещина, Дніпро.

Зауважте! Останній рівень – це локальна автономія – когенерація, малі газові установки, децентралізоване тепло- і водопостачання.

