Перші етапи підготовки до наступної зими: уряд надав сотні мільйонів гривень трьом регіонам

Український уряд виділив 12,85 мільярди гривень на перші роботи з підготовки до наступного опалювального сезону. Гроші спрямують на 209 об’єктів критичної інфраструктури в прифронтових регіонах та Київщини.

Що відомо про підготовку до наступного опалювального сезону?

Рішення ухвалили на виїзному засіданні Уряду, про що повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

З виділеної суми буде профінансований захист 24 високовольтних підстанцій силами Агентства відновлення. На це передбачено 3,5 мільярда гривень.

Ще 9,4 мільярда гривень спрямували прифронтовим областям і Київщині – на захисні споруди для розподільчих підстанцій і інших об’єктів критичної інфраструктури.

Юлія Свириденко Прем'єр-міністерка України Ми розпочали підготовку до наступної зими. Пріоритети – захист енергообʼєктів, розвиток розподіленої генерації, забезпечення додатковими джерелами живлення об’єктів тепло- і водопостачання, децентралізація теплопостачання.

Зокрема політикиня заслухала очільників ОВА Одеської, Миколаївської та Херсонської областей щодо реалізації планів стійкості регіонів.

На перші об’єкти Одеська область отримає 582,3 мільйона гривень. Миколаївська – 280,7 мільйона гривень. Херсонська 97,5 мільйона гривень.

Плани стійкості регіонів України – це комплекс заходів для підготовки енергосистеми і ЖКГ до наступного опалювального сезону. Вони розроблені Урядом спільно з ОВА і органами місцевого самоврядування,

– пояснила Свириденко.

Вона зокрема окреслила ключові елементи кожного плану:

захист енергообʼєктів;

розвиток розподіленої генерації;

забезпечення безперебійного тепла, водопостачання і водовідведення;

децентралізація системи теплопостачання у великих містах.

Загальна потреба в фінансуванні заходів оцінюється у 278 мільярдів гривень (5,4 мільярда євро). Наразі уряд працює над залученням фінансових ресурсів від міжнародних партнерів, а також планується співфінансування з боку громад для комунальних об’єктів.

Зверніть увагу! Прем'єр-міністерка України також зазначила, що Київ представив план стійкості. І це останній регіон, чий план підготовки до зими має затвердити РНБО. Передбачається, що слід захистити 57 об’єктів критичної інфраструктури та встановити понад 200 мегаватів додаткової генерації. Загальний бюджет плану стійкості – 61,6 мільярда гривень, а потреба в додатковому фінансуванні – 51 мільярд гривень.

Що ще слід знати українцям про підготовку до наступної зими?