Енергостійкість та опалювальний сезон: Шмигаль розповів, що вже зробили до наступної зими

Уряд почав підготовку до опалювального сезону 2026 – 2027 років. Нині роботи тривають, а міністр енергетики розповів про критично необхідний мінімум газу, який Україні потрібно імпортувати до наступної зими.

Як уряд готується до опалювального сезону 2026 – 2027?

Про те, яких заходів вжив уряд і що ще планують зробити, повідомив Денис Шмигаль.

Міністр енергетики розповів про засідання Кризового комітету разом із представниками паливно-енергетичного сектору. За результатами зустрічі затвердили попередній балас надходження та розподілу природного газу на 2026 – 2027 роки.

Зауважте! Уряд планує накопичити 14,6 мільярда кубічних метрів газу до наступного опалювального сезону.

Зокрема міністр додав, що прогноз можуть змінити. Адже Україна живе в умовах війни, тож деякі положення, можливо, доведеться коригувати відповідно до поточної ситуації.

Водночас ми розуміємо, що продовжуємо жити в умовах війни, коли ворог цілеспрямовано атакує, зокрема і газову інфраструктуру. Очевидно, наступна зима буде проходити за таких же складних обставин, як нинішня,

– пояснив Шмигаль.

Він додав, що показник у 13,2 мільярда кубічних метрів газу, як накопичень, є необхідним мінімумом. Саме з такими запасами природного газу Україна зможе стабільно пройти зимовий період.

Важливо! У показник накопичень ПСГ (підземних сховищ газу) врахували можливі сильні морози й низькі температури, а також масовані обстріли Росії.

Серед завдань, які поставили на підготовку до наступної зими:

своєчасне контрактування імпорту газу;

закачування газу до ПСГ за найнижчих ринкових цін;

диверсифікація маршрутів постачання.

Зокрема Шмигаль додав, що НАК "Нафтогаз" та Оператор ГТС України працюють над тим, щоб забронювати можливі потужності для імпорту газу. Також в пріоритеті продовжити постачання через "Вертикальний газовий коридор".

Щодо ремонтів – на засіданні скоординували дії для формування запасів обладнання, яке використовуватимуть для планових, позапланових або аварійних робіт.

Також Міністр енергетики акцентував, що Україна співпрацює з міжнародними партнерами та донорами. А підготовка до наступної зими триває і нині, "ключовим пріоритетом залишається зміцнення енергетичної стійкості України".

Що відомо про опалювальний сезон 2025 – 2026 років?

Як пишуть BBC News Україна у перший день весни 2026 року Володимир Зеленський зазначив, що українці пройшли "зиму, найскладнішу за всі роки війни".

І поки половина столиці була без тепла та з відключеннями світла по 12 – 16 годин на добу, економіка країни перейшла "на генератори". Хоча люди фактично не припиняли роботу, за інформацією Юлії Свириденко, протягом січня український бюджет недоотримав 12 мільярдів гривень. Причиною прем'єрка називає брак електроенергії після російських атак. Водночас це має стати уроком до наступної зими.

Ми маємо нарешті зрозуміти, що не можемо більше залежати від великих об'єктів генерації, тому що це є намальована на землі 100-відсоткова мішень,

– пояснила Марія Цатурян.

Аналітикиня Ukraine Facility Platform додає, що у першу воєнну зиму росіяни били за тактикою килимових бомбардувань по великих об'єктах генерації. Іншими словами це точкові удари по енергооб'єктах.

Зверніть увагу! Перший і єдиний у таких масштабах блекаут трапився в Україні 23 листопада 2022 року. На той час це був п'ятий масований ракетний удар по енергосистемі України. Обстріл спричинив тимчасове знеструмлення всіх атомних станцій та більшості теплових і гідроелектростанцій.

Експертка пояснює, що у 2026 році росіяни застосували іншу тактику з назвою "випалена земля". Так, вони атакували регіон за регіоном і обстрілювали в кожному з них усі шари енергетичної інфраструктури, які там є. Тобто це могли бути ТЕЦ, підстанції розподілу, газові підстанції одночасно.

Зокрема Марія Цатурян прогнозує, що літо 2026 року для українців проходитиме з графіками відключень світла.

