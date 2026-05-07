Чи будуть взимку тепло і вода: у Мінрозвитку оцінили готовність інфраструктури

Після зими, що стала найскладнішою за час повномасштабної війни, Україна вже активно готується до наступного опалювального сезону. З огляду на ризики нових атак по енергетичній інфраструктурі особливу увагу приділяють резервному живленню об'єктів тепловодопостачання.

Чи будуть взимку тепло та вода?

Деталі розповів директор департаменту систем життєзабезпечення Міністерства розвитку громад та територій України Віталій Сурай. Це сталося під час круглого столу "Інтерфакс-Україна".

За попередніми оцінками відомства, підприємства тепловодопостачання забезпечені резервом майже на 80%. Це питання потребує вирішення, тож є в Планах стійкості громад.

Думаю, саме під час підготовки до зими питання резервних джерел, наприклад, генераторів, дизельних електростанцій будуть закриті,

– припустив у коментарі посадовець.

Також він наголосив, що заміщення та резервування джерел теплової енергії в українських містах – одне з ключових завдань. Потрібно уникнути повтору ситуації, коли після російських ударів по інфраструктурі частина киян надовго залишилася без опалення.

Втім, виконати таку роботу на 100% лише за кілька місяців до початку холодного сезону буде складно. Однак, за словами посадовця, міністерства вже погодили перелік заходів та об'єктів, де планують будівництво додаткових потужностей теплоенергії.

Віталій Сурай Директор департаменту систем життєзабезпечення Міністерства розвитку громад та територій України Минулої середи уряд виділив 3 мільярдів гривень авансу на закупівлю додаткових джерел теплової генерації, які будуватимуться в громадах для того, щоб мати резерв у випадку руйнацій централізованих об'єктів.

Варто зазначити, що термін реалізації Планів стійкості – 1 вересня. Раніше Володимир Зеленський наголосив на жорсткості графіка укладання договорів і виконання робіт по регіонах і назвав тих, хто відстає. Зокрема, "не вистачає розуміння" в Києві, а на Львівщині "є питання" по кількох енергооб'єктах.

