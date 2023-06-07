Як підрив Каховської ГЕС може вплинути на енергетику України

Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, тим самим спричинивши масштабну екологічну катастрофу. Наслідки можуть торкнутися не тільки агросектору та дефіциту води, але й усієї енергосистеми України.

Нагадуємо, що зранку 6 червня російські окупанти вкотре здійснили терористичний акт, підірвавши Каховську ГЕС. Це найбільша техногенна катастрофа останніх десятиліть, яка загрожує країні екологічною катастрофою та дефіцитом питної води.

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Яких втрат зазнала українська енергетика через підрив

що підрив дамби на Каховському водосховищі може мати негативні наслідки як для агросектору, спричинивши локальну кризу серед продукції, так і для роботи на Запорізькій атомній електростанції.

Голова Укргідроенерго Ігор Сирота в прямому ефірі телеканалу "Рада" розповів, що Каховська гідроелектростанція з минулого року, а саме з жовтня, не працює в енергосистемі країни. Тобто її було вимкнуто з мережі.

Якщо гідроелектростанція в рік виробляє 10 мільярдів кіловат-годин, то частка Каховської станції у ній була від 1,5 до 2 мільярдів кіловат-годин, тобто ми розуміємо, що це від 8 до 10% залежно від паводка. Якщо ж ми беремо загальний баланс по країні, то це буде всього 1%,

– додає він.

Втім, якщо говорити про те, що потрібно буде якимось чином акумульовувати воду, тобто її збирати, то для цього доведеться зменшити виробіток електроенергії й на решті станцій.

У коментарі 24 Каналу Олег Попенко, експерт з ЖКП, голова правління Спілки споживачів комунальних послуг, каже, що зараз підрив на ГЕС не вплине на енергетику України через те, що вона не була під'єднана до нашої енергосистеми. А уся електроенергія, яка вироблялася, була направлена на тимчасово окуповані території.

Олег Попенко Експерт з ЖКП, голова правління Спілки споживачів комунальних послуг Однак в майбутньому це може вплинути на роботу Укргідроенерго. Адже рівень води впаде в системі, а це напряму вплине на вироблення електроенергії. Тобто в перспективі вже ж таки проблеми можуть виникнути.

Експерт підсумував, що з врахуванням загальної енергосистеми, більшість електроенергії, яку виробляла Каховська ГЕС, "йшла" на тимчасово окуповані території. Відтак це не мало б спричинити значного негативного вплину. Але, якщо говорити про всю роботу саме української гідрогенерувальної системи, то тут будуть наслідки:

Впаде рівень води (влітку він падає завжди, а цього разу впаде ще більше),

Відповідно, на Дніпрі менше вироблятиметься електроенергії.

У скільки Україні обійдеться нова гідроелектростанція

В Мінекономіки порахували, що будівництво нової гідростанції замість Каховської ГЕС обійдеться у понад 1 мільярд доларів.

Ціна будівництва нової ГЕС може коштувати близько 1 мільярд доларів, оскільки мова йде не тільки про встановлення нових гідроагрегатів, а про відновлення цілісності величезної греблі,

– розповіла перша віцепрем'єр-міністерка економіки Юлія Свириденко.

За даними Міндовкілля та Держекоінспекції, внаслідок підриву росіянами ГЕС завдано 2 мільярди гривень збитків для водних ресурсів. І ця цифра буду лише зростати. А на відновлення дамби може піти орієнтовно 5 років.