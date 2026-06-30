Українські підрозділи отримають більше грошей: Зеленський назвав місяць виплат
Президент України анонсував зміни для військових. Річ у тім, що незабаром збільшиться обсяг фінансування підрозділів.
Коли підрозділи почнуть отримувати виплати
Зміни планують запровадити з липня, про що повідомив Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.
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Український лідер зазначив, що добре працює програма прямого фінансування підрозділів. І її будуть масштабувати.
Так, вже з наступного місяця збільшиться обсяг фінансування в розрахунку на кожен батальйон, який виконує бойові завдання. Таке фінансування стартувало з 2025 року, і це вже дозволило бригадам прискорити закупівлі дронів та інших необхідних засобів.
Тепер і на кожен бойовий батальйон буде більше коштів, і додатково запрацює окреме фінансування на підрозділи артилерії, які діють в смузі бойових дій, а також на частини корпусного рівня, які виконують бойові завдання,
– зазначив Володимир Зеленський.
Рішення Ставки щодо цього вже є. І тому вже у липні підрозділи отримають додаткові ресурси.
Таким чином, влада підтримує українців, що захищають незалежність та суверенність держави. Наразі армія є пріоритетом для фінансування, адже сама вона стримує російських окупантів.
Що ще відомо про виплати військовим
Нагадаємо, що правила у нарахуванні виплат для військових зазнали змін. Зокрема, загальний розмір виплат не може перевищувати 460 тисяч гривень на місяць на одну особу.
Як раніше зазначили у медіа, фінансування буде здійснено в межах чинного бюджету Міністерства оборони. Також на нього витратять резервні кошти Мінфіну.