Потребує понад 40 мільярдів доларів: чи отримає Україна нову підтримку МВФ
Джерело:CNBC
МВФ завершить підготовку програми підтримки України вже за кілька тижнів. Загалом цьогоріч Україна потребуватиме 40–48 мільярдів доларів.
Яку суму потребуватиме Україна у 2023 році
Програма допомога для України від Міжнародного валютного фонду вже за декілька тижнів набуде чинності. Про це розповіла директорка-розпорядниця МВФ Кристаліна Георгієва.
Читайте також МВФ розглядає довготривалий пакет допомоги Україні на 16 мільярдів, – BloombergЗа оцінками МВФ, загалом Україні у 2023 році може знадобитися підтримка на 40—48 мільярдів доларів.
До слова, директорка-розпорядниця МВФ відзначила попри активні бойові дії високий рівень економічної стійкості України.
У нас є країна, де працюють інститути. Де виплачуються пенсії. Де існують соціальні послуги. Де уряд зацікавлений у продовженні реформ, навіть коли падають бомби,
– розповіла Георгієва.
Завдання від МВФ: що вже виконала Україна
Мова йде про 5 структурних завдань від МВФ, які Україна вже виконала.
- Це розробка плану щодо погашення бюджетної заборгованості у 2023 році та надалі;
- Затвердження концепції перевірки банків та підходи до стрес-тестів;
- Розробка плану реформи системи соціального захисту для забезпечення адресної допомоги нужденним;
- Скасування 2% "спрощенки" та поновлення податкових перевірок та штрафів за невикористання касових апаратів;
- Затвердження нової наглядової ради "Нафтогазу України".
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Згідно з процедурами МВФ, моніторингова місія має надати раді директорів Фонду висновок про успішність перегляду програми. Остаточне рішення про виділення коштів ухвалює рада директорів.