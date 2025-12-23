Укр Рус
23 грудня, 15:03
4

Для пенсіонерів скасували один податок: за що можна не платити

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Українські пенсіонери звільнені від податку на землю, якщо вони відповідають певним вимогам.
  • Звільнення діє лише для земельних ділянок, що не перевищують встановлені норми для різних типів використання.

Українських пенсіонерів звільнили від сплати одного важливого податку – земельного. Проте, щоб отримати пільгу, вони мають виконати кілька законодавчих вимог.

Коли пенсіонери можуть не платити податок? 

Пільги на оподаткування землі встановлені статтею 281 Податкового кодексу України, передає 24 Канал з посиланням на ДПС

За законом, від сплати податку землю звільняються саме пенсіонери за віком

Вони можуть не платити за свої ділянки, якщо вони не перевищують встановлені норми: 

  • для особистого селянського господарства –  у розмірі не більш як 2 гектари;
  • для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у міста – до 0,10 гектара;
  • для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селищах міського типу – не більш 0,15 гектара;
  • для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селах – до 0,25 гектара;
  • для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;
  • для будівництва індивідуальних гаражів – до як 0,01 гектара;
  • та для ведення садівництва – до 0,12 гектара.

Пільгу на сплату земельного податку пенсіонеру надають на підставі документа, який посвідчує таке право, зокрема, пенсійного посвідчення.

Зауважте! Якщо пенсіонер має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, площа яких перевищує граничні норми, йому доведеться сплатити податок за одну з них. 

Хто ще має право на податкову пільгу? 

Окрім пенсіонерів за віком, пільги зі сплати земельного податку мають ще декілька категорій громадян, пише ДПС

До них належать: 

  • особи з інвалідністю І і ІІ групи;
  • особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;
  • ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
  • особи, визнані законом постраждалими внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

Зауважте! Щоб отримати пільгу на сплату земельного податку, потрібно оформити її протягом 30 днів з моменту набуття відповідного права через податкові органи.

Які ще пільги мають пенсіонери? 

  • Пенсіонери, які мешкають у сільській місцевості та до виходу на пенсію працювали в освіті, медицині, сфері культури або бібліотеках, можуть розраховувати на компенсацію витрат на електроенергію, газ, воду та пічне паливо.

  • За наявності пенсійного посвідчення пенсіонери можуть безкоштовно користуватися громадським транспортом, а також їздити без оплати на приміських маршрутах.

  • Пенсіонери, які повернулися з полону або потребують лікування та відновлення здоров’я, можуть отримати безоплатні путівки до санаторіїв за державний кошт.

  • Для пенсіонерів передбачена знижка 50% на обов’язкове страхування цивільної відповідальності водіїв. Крім того, вони мають право безкоштовно залишати автомобіль на платних парковках.