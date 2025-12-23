Коли пенсіонери можуть не платити податок?

Пільги на оподаткування землі встановлені статтею 281 Податкового кодексу України, передає 24 Канал з посиланням на ДПС.

За законом, від сплати податку землю звільняються саме пенсіонери за віком.

Вони можуть не платити за свої ділянки, якщо вони не перевищують встановлені норми:

для особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у міста – до 0,10 гектара;

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селищах міського типу – не більш 0,15 гектара;

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селах – до 0,25 гектара;

для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;

для будівництва індивідуальних гаражів – до як 0,01 гектара;

та для ведення садівництва – до 0,12 гектара.

Пільгу на сплату земельного податку пенсіонеру надають на підставі документа, який посвідчує таке право, зокрема, пенсійного посвідчення.

Зауважте! Якщо пенсіонер має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, площа яких перевищує граничні норми, йому доведеться сплатити податок за одну з них.

Хто ще має право на податкову пільгу?

Окрім пенсіонерів за віком, пільги зі сплати земельного податку мають ще декілька категорій громадян, пише ДПС.

До них належать:

особи з інвалідністю І і ІІ групи;

особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

особи, визнані законом постраждалими внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Зауважте! Щоб отримати пільгу на сплату земельного податку, потрібно оформити її протягом 30 днів з моменту набуття відповідного права через податкові органи.

Які ще пільги мають пенсіонери?