Коли пенсіонери можуть не платити податок?
Пільги на оподаткування землі встановлені статтею 281 Податкового кодексу України, передає 24 Канал з посиланням на ДПС.
Дивіться також Важливе про соціальну допомогу: хто має право на щомісячні виплати в Україні
За законом, від сплати податку землю звільняються саме пенсіонери за віком.
Вони можуть не платити за свої ділянки, якщо вони не перевищують встановлені норми:
- для особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;
- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у міста – до 0,10 гектара;
- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селищах міського типу – не більш 0,15 гектара;
- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селах – до 0,25 гектара;
- для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;
- для будівництва індивідуальних гаражів – до як 0,01 гектара;
- та для ведення садівництва – до 0,12 гектара.
Пільгу на сплату земельного податку пенсіонеру надають на підставі документа, який посвідчує таке право, зокрема, пенсійного посвідчення.
Зауважте! Якщо пенсіонер має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, площа яких перевищує граничні норми, йому доведеться сплатити податок за одну з них.
Хто ще має право на податкову пільгу?
Окрім пенсіонерів за віком, пільги зі сплати земельного податку мають ще декілька категорій громадян, пише ДПС.
До них належать:
- особи з інвалідністю І і ІІ групи;
- особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;
- ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
- особи, визнані законом постраждалими внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Зауважте! Щоб отримати пільгу на сплату земельного податку, потрібно оформити її протягом 30 днів з моменту набуття відповідного права через податкові органи.
Які ще пільги мають пенсіонери?
Пенсіонери, які мешкають у сільській місцевості та до виходу на пенсію працювали в освіті, медицині, сфері культури або бібліотеках, можуть розраховувати на компенсацію витрат на електроенергію, газ, воду та пічне паливо.
За наявності пенсійного посвідчення пенсіонери можуть безкоштовно користуватися громадським транспортом, а також їздити без оплати на приміських маршрутах.
Пенсіонери, які повернулися з полону або потребують лікування та відновлення здоров’я, можуть отримати безоплатні путівки до санаторіїв за державний кошт.
Для пенсіонерів передбачена знижка 50% на обов’язкове страхування цивільної відповідальності водіїв. Крім того, вони мають право безкоштовно залишати автомобіль на платних парковках.