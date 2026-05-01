Пільги для пенсіонерів з 1 травня: про які вигоди знають не всі

В Україні є пільги для пенсоінерів за різним спрямуванням, онак дехто навіть не знає про існування таких можливостей. Водночас державні ініціативи спрямовані на підтримку пенсіонерів та фінансову компенсацію щодо деяких видів послуг.

Які види пільг можуть отримати пенсіонери?

Про те, якою державною підтримкою та за яких умов можуть скористатися пенсіонери, пише УНІАН.

Дивіться також Додаткові гроші для українців у 5 областях: де саме та скільки виплатять

Попри те, що законодавство України має низку ініціатив для людей на пенсії, дехто не знає про реальні вигоди. Користуватися державною допомогою можна для оплати комуналки чи придбання ліків. Також діє пільга на проїзд. І це ще неповний перелік можливостей.

Пільги для пенсіонерів віком від 70 років

Це доплата до пенсії за віком або як її ще називають – вікова надбавка. Після того як пенсіонер досягає 70-річного віку – він може оформити щомісячну пільгу по старості.

До пенсії доплачуватимуть:

у 70+ років – 300 гривень;

у 75+ років – 456 гривень;

у 80+ років – 570 гривень.

Головна умова – розмір пенсії не може перевищувати 10 340,35 гривні. Інакше – доплату не нарахують.

Зауважте! Середній розмір пенсії в Україні станом на початок минулого місяця, 1 квітня, – 7 236,49 гривні.

Зокрема отримати так звану доплату до пенсії можна після 65 років. Для тих людей, у кого щомісячна виплата менше від 3 758 гривень, – виплати обіцяють підняти до відповідного рівня.

Пільги на проїзд

Якщо пенсіонер має відповідне посвідчення або довідку ПФУ – він може безкоштовно їздити у громадському транспорті. Тобто проїзд безплатний у трамваях, тролейбусах, автобусах.

Пільга не діє в маршрутних таксі. Щоправда, бувають винятки. Інколи органи місцевого самоврядування домовляються з приватними перевізниками про кількість пільгових місць.

У такому випадку пенсіонери можуть не платити за проїзд навіть у маршрутці. Єдине, що потрібно – дізнатися точні умови пільг у своєму місті чи регіоні.

Пільги на комунальні послуги

В Україні діють пільги на електроенергію та газ для пенсіонерів окремих категорій. Зокрема вигода стосується сімей УБД або ветеранів.

Для ветеранів війни, які мають інвалідність – вигода 100%.

Для учасників бойових дій та їхніх членів сім'ї – знижка на комуналку 75%.

Для членів сімей загиблих ветеранів – знижка 50%.

Також пенсіонери, які не належать до пільгових категорій, можуть подати документи на житлову субсидію. Оформити державну підтримку можна через ПФУ.

Зверніть увагу! У 2026 році можуть зрости ціни на електроенергію. Про це для 24 Каналу розповів Юрій Корольчук. Експерт з енергетики зазначає, що тарифи залежать від влади та поточних рішень держави. Однак якщо підвищення буде, то світло коштуватиме 5 – 6 гривень за кіловат. Можуть змінити й ціни на газ. Орієнтовні показники 10 – 11 гривень/кубометр.

Допомогу на комуналку розраховують індивідуально, враховуючи сімейне становище. Головна мета такої ініціативи – допомогти людям покрити частину витрат на оплату комунальних.

Зокрема діє вигода для пенсіонерів, якщо раніше вони працювали від 3 років у сфері освіти, охорони здоров'я, культури та фармацевтики. Для отримання такої пільги пенсіонер має бути із сільської місцевості та в поточний період проживати в селі.

Пільги на ліки

В Україні діє програма "Доступні ліки". Так, держава повністю або частково покриває вартість певних препаратів.

Важливо! Знайти повний перелік ліків, які входять до програми можна на сайті НСЗУ.

Відомо, що компенсація вартості діє на ліки проти серцево-судинних хвороб, астми, діабету II типу, ПТСР, депресії та інших захворювань.

Водночас МОЗ планує розширювати програму.

Для нас важливо, щоб "Доступні ліки" працювали одразу в кількох вимірах: пацієнт отримував необхідне лікування безоплатно або з частковою доплатою, держава ефективно використовувала кошти, а український виробник мав прозорий і зрозумілий стимул до розвитку,

– пояснив Віктор Ляшко.

Міністр охорони здоров'я також додав, що пріоритетним для розширення залишається напрямок засобів від серцево-судинних захворювань.

Податкові пільги

За Податковим кодексом пенсіонери не платять земельний податок. Йдеться про сади, городи та присадибні ділянки.

Пільги на автострахування

Пенсіонери, які їздять на автомобілях з двигуном до 2,5 тисячі кубічних сантиметрів. Або якщо їхній транспорт – це електромобіль з потужністю до 100 кіловатів теж мають право на окрему пільгу.

Це знижка 50% на автоцивілку або ОСАГО. Іншими словами це страхування, що в разі чого покриє збитки здоров'ю, життю або відшкодування на майно під час ДТП.

Пільги для пенсіонерів, які працюють

Працюючі пенсіонери мають право на безплатний проїзд у громадському транспорті та земельні пільги.

Якщо ж пенсіонер є підприємцем і має ФОП, як вигода, він може не платити за себе ЄСВ(єдиний соціальний внесок).

Що відомо про оформлення пенсії?

Як зазначають на державному порталі Дія низку послуг і виплат можна оформити онлайн.

Зокрема це стосується призначення пенсії. Так, на ресурсі пропонують подавати документи на щомісячну виплату за віком, за вислугу років, по інвалідності або у разі втрати годувальника.

Покрокова інструкція для оформлення пенсії онлайн

Водночас документи модна подати офлайн. Для цього потрібно особисто або через офіційного представника звернутися до ПФУ.

Важливо подавити заяву на оформлення виплат не раніше 1 місяця до того, як людина досягне пенсійного віку.

Що ще відомо про доплати для українців?

Родини, які мають дитину або дітей до 18 років і постраждали від війни, можуть отримати одноразову допомогу. Йдеться про сім'ї з Полтавської області.

Сума підтримки складає 40 доларів, що нині близько 17 500 гривень. Ініціативу реалізують відповідно до Меморандуму про співпрацю між Полтавською ОВА та Дитячим Фондом ООН (UNICEF).

Водночас у 2026 році працюючі пенсіонери отримали свої надбавки до пенсій. Однак йдеться не про одноразові виплати, а комплексний перерахунок. Для більшості пенсіонерів виплати зросли на 700 гривень. А для працюючих людей на пенсії умови перерахунку виявилися більш вигідними.

Так, пенсіонери, що продовжують працювати, отримали підвищення пенсій на 744 гривні. Середній рівень виплати для них нині становить 7 900 гривень.