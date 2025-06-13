Зеленський підписав закони про пільги для виробників дронів

Президент України схвалив звільнення від податків імпорт оптоволокна для дронів. Це дозволить забезпечити сприятливі умови для виробництва безпілотних систем.

Які пільги надають нові закони

Зеленський підписав два закони про податкові та митні пільги для виробників дронів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Верховну Раду.

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Законопроєкт №13305

Вносить зміни до Митного кодексу України та звільняє від оподаткування товари для потреб безпеки і оборони, зокрема волокна оптичні та джгути волоконно-оптичні, інші кабелі волоконно-оптичні, інші оптичні, навігаційні та топографічні прилади та інструменти, що використовуються в оборонних цілях.

Законопроєкт №13306

Звільняє імпортне оптоволокно від податку на додану вартість.

Як обґрунтували необхіднісь законів

Як зазначають автори проєкту, в умовах війни дедалі частіше розробники та виробники освоюють та виробляють дрони, які використовують оптичний кабель для управління та передачі відеосигналу. Вони є стійкими до засобів радіоелектронної розвідки та засобів РЕБ ворога.

Одним із елементів, необхідних для виробництва дронів та інших виробів оборонного призначення є волокна оптичні та джгути волоконно-оптичні та інші кабелі волоконно-оптичні, які здебільшого імпортуються в Україну.