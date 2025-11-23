Які діють пільги на газ для пенсіонерів

Пенсіонери в Україні можуть розраховувати на певні пільги на газ. Дізнайтеся, хто має право на знижки та як скористатися державними програмами підтримки.

Чи є пільги для пенсіонерів на газ?

Пільги на газ для пенсіонерів в Україні залежать від попереднього місця роботи, місця проживання та сукупного доходу сім’ї, пише 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд.

Так, пенсіонери, які мешкають у сільській місцевості та працювали у педагогічній, медичній, культурній або бібліотечній сфері, можуть розраховувати на 100% знижку на оплату газу, якщо їхній середній дохід не перевищує встановлені державою норми.

Зверніть увагу! Інші пенсіонери мають право на житлову субсидію, яка визначається на основі рівня доходів сім’ї.

Як отримати субсидію на комуналку?

У "Дії" нагадали, що житлова субсидія може суттєво зменшити витрати на комунальні послуги, адже поширюється на більшість обов’язкових платежів домогосподарства.

Вона може покривати витрати на:

управління багатоквартирним будинком;

постачання та розподіл газу, електроенергії, теплової енергії, холодної та гарячої води;

послуги з вивезення побутових відходів.

Окремою категорією є субсидія на придбання палива. Вона може компенсувати витрати на закупівлю газового, твердого чи рідкого побутового палива.

Зверніть увагу! Допомога надається лише один раз на рік і призначається тим домогосподарствам, які не під’єднані до централізованого опалення та не використовують природний газ або електроенергію для індивідуального обігріву оселі.

Які ще є пільги для пенсіонерів?