Допомога на комуналку для осіб з інвалідністю: чи може отримати допомогу III група

В Україні особи з інвалідністю мають право на чималу кількість пільг та соціальних допомог. Однак підтримка залежить ще й від групи інвалідності.

Чи надається особам з інвалідністю III групи допомога на комуналку?

Водночас люди з інвалідністю III групи не мають пільг на оплату комунальних послуг, про що пише Пенсійний фонд.

Але такі українці можуть оформити субсидію – вона допоможе зменшити витрати на різні послуги. Для її отримання слід звернутися до Пенсійного фонду.

У деяких випадках влітку розмір субсидії може бути нульовим, однак з початком опалювального сезону субсидія буде перерахована і, якщо у цьому є потреба, збільшена,

– наголосили у фонді.

До заяви потрібно додати такі документи:

декларацію про доходи і витрати членів домогосподарства; посвідчення особи, яка подає заяву; а також довідку про її доходи.

Зауважте! Враховуються всі доходи та витрати членів родини, які проживають за вказаною адресою.

Нагадаємо, що пільги на оплату ЖКП, а ще на придбання палива, можуть отримати певні категорії громадян у 2026 році. У Міністерстві соціальної політики опублікували їхній перелік:

люди, що звільнені з військової служби, та стали особами з інвалідністю під час її проходження;

батьки та інші члени сімей військовослужбовців, які загинули (або померли) чи пропали безвісти під час проходження військової служби;

реабілітовані особи, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій;

постраждалі внаслідок катастрофи на ЧАЕС (категорії І та ІІ), чоловіки й дружини померлих ліквідаторів, опікуни дітей загиблих;

дружини (чоловіки) померлих, якщо вони не одружилися вдруге, смерть яких пов’язана з участю у ліквідації інших ядерних аварій;

ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, НПУ тощо, вдови і вдівці померлих ветеранів цієї категорії;

колишні неповнолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язні концентраційних таборів, інших місць примусового тримання, створених фашистською Німеччиною та її союзниками, діти, які народилися у місцях примусового тримання їх батьків колишнім малолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років), визнаним особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва і тому подібне;

депортовані особи, які досягли пенсійного віку або мають інвалідність.

Важливо! Пільги надаються, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу родини (в розрахунку на одну особу) за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на пільгу.

