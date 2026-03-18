Пенсіонерів можуть не пустити у транспорт: який документ є основним для підтвердження пільг

В Україні діють пільги на проїзд у транспорті, зокрема для пенсіонерів. Однак з появою додатквих вимог можливість їздити безкоштовно – під питанням.

Що відомо про нові вимоги до пільгового проїзду?

Про те, що зміниться для пасажирів громадського транспорту, розповів автор каналу "Народна думка".

Так, пільговим проїздом у транспорті переважно коритуються пенсіонери. За законодавством, щоб їздити безплатно їм достатньо мати з собою пенсійне посвідчення.

У деяких містах України з'явилися додаткові вимоги. Зокрема у Києві потрібна "картка киянина". Є ще "картка вінничанина", "ЛеоКартка" і подібні. Однак з таким посвідченням пенсіонерам не завжди дозволяють їздити безкоштовно.

Зауважте! Основна проблема в тому, що пільговий проїзд за такою карткою (киянина, наприклад) не можна використати в іншому українському місті. Хоча право на пільгу є – "регіональні" картки не приймають в інших областях.

Тож, пенсійне посвідчення залишається основним документом, що підтверджує пільгу. Перевага зокрема в тому, що ним можна скористатись в будь-якому українському місті.

На які види транспорту поширюється пільговий проїзд?

На офіційному порталі КМДА засвідчують, що пільговий проїзд можливий у комунальному транспорті міста. Тобто це метро, тролейбуси, автобуси, трамваї, електрички.

Зверніть увагу! Маршрутні таксі не належать до переліку.

Водночас відомо, що Київ надає знижки на проїзд для 25 категорії пільговиків.

Щодо загальноукраїнської статистики, у Мінсоцполітики відповіли так:

Повідомляємо, що близько 10,7 мільйона громадян мають право на пільговий проїзд (пенсіонери, особи з інвалідністю, ветерани військової служби тощо),

– зазначили в міністерстві.

Зокрема наголосили, що кількість людей з пільгами на проїзд – складає майже чверть всього населення України до війни. Дані оприлюднили наприкінці 2025 року.

Водночас на цей же період орієнтовна кількість українського населення – до 30 мільйонів людей. Іншими словами – пільгу на проїзд має третина громадян України.

