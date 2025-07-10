Від 25 до 100% знижки: хто може дешевше купувати залізничні квитки

Деякі категорії українців можуть дешевше платити за проїзд Укрзалізницею. Серед них – студенти й УБД.

Хто має пільги на проїзд Укрзалізницею

Щонайменше 5 категорій українців мають знижки на залізничні квитки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.

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Діти до 6 років

Цій категорій українців доступні безкоштовні квитки для подорожі з дорослими, проте без надання окремого місця

Діти 6-14 років

Старшим дітям доступна 25% знижка на проїзд.

Студенти

Студенти ВНЗ та профтехів можуть скористатися знижкою 50% у загальних і плацкартних вагонах, вагонах 2-3 класу всіх категорій поїздів міжміського сполучення та регіональних поїздів.

Люди з інвалідністю І групи та особи, які їх супроводжують

Таким українцям надається 50% знижки вартості проїзду без обмеження кількості поїздок у внутрішньому сполученні.

Особи з інвалідністю внаслідок війни І і ІІ групи

Вони можуть раз на рік скористатись можливістю безплатного проїзду "туди-назад" та отримати знижку 50% знижки

Особи з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи

Таким українцям надається право безкоштовного проїзду "туди-назад" раз на два роки, і один раз на рік можливість отримати 50% знижки на квитки "туди-назад".

Учасники бойових дій

Військові мають право на безплатний проїзд 1 раз на два роки на квитки "туди-назад" або отримати 50% знижки на проїзд 1 раз на рік "туди-назад".

Батьки військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти під час проходження служби

Ці громадяни можуть 1 раз на два роки скористатись правом на безкоштовний проїзд "туди-назад" або 1 раз на рік придбати квитки "туди-назад" зі 50% знижкою.

Багатодітні сім’ї, діти-сироти та пенсіонери

Ці категорій українців мають право на безкоштовний проїзд лише у приміських потягах.

У яких потягах доступні жіночі купе

Укрзалізниця додала жіночі купе в деякі поїзди з 25 липня:

⁠⁠№ 38/37 Київ – Запоріжжя;

№ 98/97 Ковель – Київ;

⁠⁠№ 22/21 Львів – Харків;

Жіночі купе вже доступні в складі 15 поїздів. Інші 12 – це:

№ 1/2 Харків – Ворохта;

⁠№ 3/4 Запоріжжя – Ужгород;

№ 5/6 Запоріжжя – Ясіня;

⁠№ 15/16 Харків – Ясіня;

№ 17/18 Харків – Мукачево (Ужгород);

№ 26/25 Одеса – Ясіня;

⁠№ 29/30 Київ – Ужгород;

№ 41/42 Дніпро – Трускавець;

№ 43/44 Черкаси – Івано-Франківськ;

⁠№ 75/76 Київ – Кривий Ріг;

№ 81/82 Київ – Чоп (Ужгород);

№ 95/96 Київ – Рахів.

Зауважте! У такі купе допускаються лише жінки або жінки з дітьми до 5 років включно. За вартістю вони не відрізняються від звичайних купе.