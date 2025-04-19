Хто отримає знижку на електроенергію у травні

У травні побутові споживачі сплачуватимуть за електроенергію за чинним тарифом. Водночас окремим категоріям громадян буде надана навіть знижка.

Хто отримає знижений тариф на електроенергію

У травні менше за електроенергію сплачуватимуть ті споживачі, у чиїх оселях встановлені двозонні електролічильники, передає 24 Канал. Завдяки йому українці можуть ефективно заощаджувати на електриці.

Читайте також Опалювальний сезон закінчується: хто з українців має звернутися до ПФУ з заявою

Як відомо, у денний час, з 7:00 до 23:00, тариф для таких споживачів не змінюється. А от у нічний період, з 23:00 до 7:00, вартість кіловат-години знижується на 50%.

Який тариф на електроенергію буде з 1 травня

На сьогодні електроенергія в Україні коштує 4,32 гривні за кіловат-годину, тому у травні більшість споживачів платитимуть саме за цим тарифом.

До цього під час опалювального сезону мешканці багатоповерхівок без централізованого теплопостачання, які опалювали оселі електрикою, могли користуватися зниженим тарифом – 2,64 гривні за кіловат-годину. Проте з настанням теплого періоду ця пільга більше не діє.