План стійкості РНБО: чому Києву дають додатковий час на підготовку

Під час засідання РНБО затвердили плани стійкості для всіх українських областей та міст, крім Києва. Столиці надають окремий час на підготовку плану до наступної зими.

Що відомо про результати засідання РНБО?

Про те, що обговорювали на зібранні, йдеться в повідомленні Володимира Зеленського.

На засіданні були доповіді представників областей та найбільших міст України.

Досвід цієї зими стане основою для подальших рішень, а саме: оновлення захисту для інфраструктури, логістики, основних енергетичних об'єктів, відновлення об'єктів після російських ударів, забезпечення додаткових спроможностей енергетики,

– зазначив президент.

Він додав, що на засіданні затвердили план стійкості до наступної зими.

Зауважте! Йдеться про планування для всіх областей, окрім Києва. Столиці надали додатковий час на підготовку відповідних документів.

Президент наголосив, що кожна українська область і місто мають бути готовими до будь-якого сценарію.

Зокрема уряд, Міністерство оборони, Повітряні сили ЗСУ – мають окремі завдання для "полегшення" зими.

Що ще відомо про підготовку до зими 2026 – 2027?

Народний депутат, голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності, Сергій Нагорняк розповів, що нині в Україні зростає відсоток генерації сонячних електростанцій. Також в експлуатацію по всій країні вводять газопоршневі установки.

Однак головне завдання – масштабувати зведення захисних споруд. Політик наголосив, що цьогоріч варто в декілька разів збільшити увагу до питання.

Захисту потрібно цього року збудувати вдвічі-втричі більше, ніж було збудовано за попередні роки. Він показав свою ефективність, особливо ті саркофаги, які були зроблені на підстанціях "Укренерго" над трансформаторами великої потужності. Вони витримали удари і ракет, і шахедів, тому нам потрібно масштабувати цей досвід. На осінь 2026 року ми маємо бути краще підготовлені, ніж на осінь 2025 року,

– пояснив Нагорняк.

Зокрема він розповів, що нині є ситуації, коли в багатьох громадах просто не підключають когенераційні установки, які Україна отримала від партнерів. Тож важливо знайти правильний алгоритм для контролю виконання завдань у кожному з міст.

