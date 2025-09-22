Київ запропонував правки до плану реформ, який необхідно виконати для отримання коштів від Євросоюзу. Тепер Брюссель погодив зміни до "Плану України".

Які зміни погодила Єврокомісія?

Завдяки оновленому плану Україна зможе отримувати нові транші фінансування через програму Ukraine Facility, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

За словами речника Єврокомісії Гійома Мерсьє, Київ подав запит про перегляд "Плану України" ще 7 серпня 2025 року.

Після проведеної оцінки, Єврокомісія 18 вересня ухвалила та подала на розгляд Ради ЄС пропозицію щодо внесення змін до Плану,

– зазначив Мерсьє.

Надалі у Раді Євросоюзу повинні розглянути оновлений документ реформ, щоб ухвалити його у нинішньому вигляді або ж додати ще змін.

Мерсьє додав, що запропоновані зміни спрямовані на те, аби план був більш ефективним та практичним у сучасних умовах. Зокрема, Україна запропонувала перенести певні терміни.

Деякі дедлайни у розділі енергетики та фінансових ринків пропонують перенести на більш ранні терміни. Це включає ухвалення пакета з інтеграції електроенергетики та чіткіші описи етапів реформ, щоб забезпечити більш плавне їх втілення,

– пояснив Мерсьє.

Зауважимо, що минулого року Верховна Рада також ратифікувала угоду між Україною та Євросоюзом. Як зауважив тоді народний депутат Ярослав Железняк, це дозволило врегулювати необхідні механізми для отримання фінансування у межах програми Ukraine Facility.

Важливо! Ukraine Facility – це спеціальна програма ЄС на 2024–2027 роки, загальний обсяг якої становить 50 мільярдів євро. Програма покликана підтримати Україну під час війни та відбудови та включає три ключові складові: гранти й кредити для стабілізації державного бюджету, інвестиції у відновлення та розвиток економіки, а також технічну допомогу для впровадження реформ.

Чому ЄС урізав транш для України?