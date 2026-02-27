Захмарні платіжи попри відключення: в Yasno пояснили ефект "відкладеного споживання" і його ціну

Попри обстріли енергетики та відключенння світла українці отримують немаленькі суми в платіжках. Однак, як виявляється, відключення електроенергії не впливають на обсяги споживання та цифри в квитанціях.

Що не так із платіжками за електроенергію?

Про те, які суми за світло нараховують у квитанції, розповів в етері Новини.Live Сергій Коваленко.

Директор компанії Yasno пояснив, що платіжки за світло має два складники. Це фіксована ціна від держави на рівні 4,32 гривні за кіловат. А також – цифри з лічильника в будинку. Так, якщо помножити показники на тариф – отримаємо суму з квитанцій за електроенергію.

Однак є поняття "відкладеного споживання", через яке навіть з відключеннями світла квитанція буде більшою.

Наприклад, у мене немає світла по 12 годин кожного дня, але я звик прати речі тричі на тиждень. Те, що світла немає 12 – 15 годин, не означає, що я не буду прати свої речі. Я називаю це зміщенням споживання. Люди використовують ті чи інші прилади, і коли в них немає світла — це не означає, що вони їх не використають в інші часи,

– сказав Коваленко.

Тобто відключення світла можуть ніяк не вплинути на показники в платіжках, адже часто люди використовують електроенергію в тих самих обсягах лише в інший час доби чи тижня.

Водночас гендиректор Yasno нагадав, що важливо передавати показники з лічильників, аби уникнути ситуацій із захмарними сумами у квитанціях.

В такому випадку треба передати реальні показники, і в наступний цикл це перерахується, і тут немає ніякої проблеми – система щомісяця все перераховує,

– зазначив Коваленко.

Тож передусім потрібно індивідуально стежити за власними показниками на лічильнику та проаналізувати використання електроенергії у проміжки, коли вдома з'являється світло. Так вдасться уникнути непорозумінь.

Що передбачає закон?

У коментарі для "Телеграфу" директорка Юридичної компанії "Тацій і Партнери" Дарина Косінова розповіла, що за постановою Кабміну є правило, що зменшує плату за послуги, які не надали взагалі або частково. Також положення можна застосувати до комунальних послуг, які надавались в неналежній якості. Тобто все це стосується періоду, коли Україна жила в блекауті.

Водночас відповідно до постанови, виконавці послуг роблять перерахунок самостійно. Навіть якщо користувач не звертається з окремим проханням про це. Однак можливість ініціювати процес через заяву – теж є. Як зазначила експертка, перерахунок проводиться протягом місяця після закінчення розрахункового періоду або після визнання претензії виконавцем.

Що відомо про відключення світла в Києві?

Нині в Києві діють індивідуальні відключення світла, які створили тимчасово. Зокрема такий підхід дозволяє стабілізувати ситуацію для тих будинків, куди досі не повернули опалення. Водночас Коваленко зазначив, що столиця може повернутись до звичних графіків не раніше квітня.

Аналогічну ситуацію коментував мер міста Віталій Кличко. Він заначив, що повернути Київ до звичних графіків неможливо. Причина – регулярні атаки ворога на енергетичну інфраструктуру Києва та області.