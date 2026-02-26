Коли Київ повернеться до звичних графіків?
Про це заявив генеральний директор енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко в етері програми Укрінформу. Він також припустив, не раніше якого місяця у столиці можуть запровадити звичні стабілізаційні обмеження.
Дивіться також Світла більше, але не всюди: в яких регіонах досі тривають відключення та чи стане краще навесні
Зараз у Києві діють так звані персоналізовані тимчасові графіки, адже місто "нерівномірне" щодо можливості передачі електроенергії по різних районах.
Окрім того, частина будинків залишилася без теплопостачання, тому для них діє окремий підхід у відключеннях світла.
Нагадаємо! Раніше мер Віталій Кличко повідомляв, що понад 1 100 будинків у Дніпровському й Дарницькому районах досі залишаються без опалення. Подати туди теплоносій поки неможливо через критичні пошкодження ТЕЦ.
Загалом у Yasno ситуацію з енергопостачанням оцінюють як стабільно складну. Прогнозу, коли столиця повернеться до звичних стабілізаційних графіків, поки немає.
Тільки-но ситуація з мережевим дефіцитом покращиться, скоріш за все, ми зможемо повернутися до цих класичних графіків. Коли? Я думаю, що до квітня важко очікувати повернення до цих графіків,
– сказав Коваленко.
До слова, ситуацію також коментували у КМВА. Рішення щодо індивідуальних графіків тимчасове, але визначити терміни відновлення повноцінної генерації електроенергії та повернення до планових відключень наразі неможливо.
Однак із 26 лютого в Києві почали відновлювати роботу електротранспорту, щоправда, лише на правобережжі. Рішення ухвалили у зв'язку з покращенням ситуації в енергосистемі та збільшенням лімітів електропостачання.
Як ростуть борги Киян за світло?
У Yasno також повідомили, що борг киян за спожиту електроенергію за січень зріс на 224 мільйони гривень і зараз перевищує 1,2 мільярда гривень. Третину цієї заборгованості формують "систематичні неплатники".
За словами Коваленка, частина боржників із короткотерміновим простроченням оплачують рахунки після нагадувань від компанії.
Ба більше, коли домогосподарство не має змоги погасити борг одразу, доступне розтермінування платежів. Якщо ж споживач не домовляється про це, електроенергію можуть відключити.
Спершу енергопостачальна компанія намагається додзвонитися, а потім надсилає за адресою паперове попередження. Згодом інформацію передають в електромережі, які ще раз пишуть попередження. Якщо немає відповіді – світло відключають.