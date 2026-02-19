Платіжки перерахують: Київтеплоенерго відповіло, коли чекати нові суми за опалення

У Києві перерахують плату за опалення у ті періоди, коли тепла не було через пошкодження, спричинені масованими російськими атаками. "Київтеплоенерго" вже розпочало підготовку до перерахунку.

Коли перерахують платіжки за тепло?

Про це на підприємстві розповіли виданню "Мінфін".

Наразі Київтеплоенерго уточнює усю інформацію щодо теплопостачання у січні по тих будинках, які знаходяться на обслуговування підприємства:

фактичну наявність опалення;

обсяги подачі тепла;

нормативні теплопостачання.

Коли фахівці отримають та опрацюють усі необхідні дані, тоді й нарахують плату за опалення у січні 2026 року, враховуючи фактичну подачу тепла споживачам.

У "Київтеплоенерго" обіцяють, що оновлені суми кияни зможуть побачити у платіжках, які надійдуть лютому.

Перерахунок здійснюватиметься відповідно до чинного законодавства та з урахуванням реальних показників постачання теплової енергії в умовах енергетичних обмежень,

– наголосили на підприємстві.

Що відомо про перерахунок плати за послуги?

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський наказав скасувати платіжки за послуги українцям, які не їх отримували через ворожі обстріли.

30 січня уряд ухвалив відповідне рішення на виконання доручення президента, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

У рішенні зазначається, що споживачі не повинні оплачувати послуги, які не надавалися чи надавалися неналежної якості. Воно стосується:

опалення;

теплопостачання;

вивезення сміття.

Надавачі комунальних послуг зобов'язані самостійно здійснити перерахунок за весь період ненадання послуг і відобразити ці суми у платіжках,

– зауважила Свириденко.

Важливо! В уряді додали, що контроль за перерахунком плати за послуги мають здійснювати Міністерство розвитку громад і територій та Держпродспоживслужба. Самим споживачам додаткових заяв подавати не потрібно.

Скільки будинків у Києві залишилися без тепла?