Євро майже 50 гривень: чи можливий такий прогноз ціни у серпні

На початку серпня євро змінюватиметься більш помітно, аніж долар. Крім того не є виключенням, що курс валюти може дивувати відповідно до чинників, які впливатимуть на формування ціни. За всіма прогнозами, максимально допустима ціна євро сягатиме 49,50 – 49,70 гривні.

По скільки буде євро?

Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, формування курсу євро відбувається на фоні світових котирувань пари долар/євро.

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Крім того, курс залежатиме від співвідношення курсів гривня/долар. За словами банкіра, зараз курс євро в Україні збігається зі світовими курсами.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Однак, як це спостерігалося впродовж червня – липня, курс євро може бути досить мінливим і почасти непередбачуваним.

Що впливатиме на співвідношення долара до євро: митні колії Трампа, стосунки США та ЄС, протистояння США з країнами БРІКС, неспокій на Близькому Сході, ціни на енергоносії.

Тому припустимі коливання курсу євро є значно ширшими за долар, і на перетині місяців ми припускаємо, що основні курсові коливання будуть в межах 48,50 – 49,70 гривні за євро,

– заявляє Лєсовий.

Натомість на готівковому ринку очікується діапазон від 48 гривень до 49,50 гривні, а на міжбанку – на рівні 48,50 – 49,50 гривні.