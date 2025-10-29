Подачу тепла розпочинає ще одне українське місто: де 29 жовтня розпочнеться опалювальний сезон

Ще один український регіон розпочинає опалювальний сезон. З 29 жовтня всі теплогенеруючі підприємства області мають можливість розпочати подавати тепло споживачам.

Де ще розпочинають опалювальний сезон?

Тобто домівки, школи, лікарні та підприємства Житомирщини почнуть отримувати життєво необхідне тепло, якщо середньодобова температура впаде нижче 8 градусів, пише 24 Канал з посиланням на очільника Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Відсьогодні усі теплогенеруючі підприємства області мають можливість розпочати подавати тепло споживачам. Це означає, що наші домівки, школи, лікарні та підприємства почнуть отримувати життєво необхідне тепло, якщо середньодобова температура впаде нижче 8 градусів,

– зазначив Бунечко.

Він повідомив, що ще з 14 жовтня почали подавати тепло від котелень, які використовують альтернативні види палива. А від 29 числа до роботи мають можливість долучитися й усі котельні, що працюють на природному газі, забезпечуючи теплом усіх без винятку споживачів.

Глава Житомирської ОВА наголосив: ми живемо у непростий час. Зокрема вимоги війни змушують бути максимально ощадливими та відповідальними.

Саме тому теплопостачальні компанії зосередили особливу увагу на заощадженні енергоносіїв, і це спільний внесок в енергетичну стійкість регіону та країни.

Хочу звернутися до кожного мешканця Житомирщини. Я закликаю вас до ощадливого використання тепла, а також своєчасної оплати комунальних послуг,

– сказав Віталій Бунечко.

Важливо! Вчасно сплачені кошти дозволяють закуповувати паливо, ремонтувати обладнання та забезпечувати стабільність теплопостачання в умовах викликів.