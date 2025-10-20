Щонайменше 7 регіонів Росії готуються до підвищення податків: чи допоможе це бюджету
- Сім регіонів Росії планують підвищення податків, щоб зменшити дефіцит бюджету, але це може погіршити економічну кризу.
- Підвищення податків та скасування пільг може негативно вплинути на ІТ-галузь, призвівши до зростання цін, скорочення персоналу та зниження прибутків.
Російські регіони готуються до підвищення податків і скасування пільг, намагаючись зменшити дефіцит бюджету. Проте це, ймовірно, лише погіршить становище – грошей більше не стане, а податковий тиск лише посилить кризу.
Де в Росії підвищать податки?
Щонайменше 7 регіонів почали планувати підвищення регіональних зборів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.
Мова йде про:
- Новосибірську (також планує скасувати понижувальний коефіцієнт під час сплати ПДФО з продажу нерухомості);
- Оренбурзьку;
- Ярославську (також готуються підняти земельний і майновий податки до граничного рівня;
- Воронезьку;
- Ульянівську області (також запропоновано скасувати пільгову ставку 1% для малого бізнесу на спрощеній системі);
- Дагестан;
- Красноярський край.
У трьох регіонах зросте транспортний податок: у Новосибірській області – на 10,9%, у Красноярському краї – на понад 10%, в Оренбурзькій – більш як на 30%. У Дагестані та Воронежі також готують скасування пльгової ставки для бізнесу
Причина – гострий дефіцит регіональних фінансів. Сукупний дефіцит бюджетів суб’єктів федерації зріс у півтора раза – до 724,8 мільярдів рублів, а кількість дотаційних регіонів зросла з 45 до 68.
Попри заплановане підвищення ставок, доходи бюджетів суттєво не збільшаться: підприємці шукатимуть способи уникнути сплати, а борги – зростатимуть. Фінансова напруга вже змушує владу економити на всьому, навіть на тому, що донедавна вважалося недоторканим – виплати за контракт із Міноборони,
– пишуть у розвідці.
Як через скасування пільг страждає одна галузь?
Рішення про скасування пільг, підвищення страхових внесків та повернення ПДВ на реєстрове програмне забезпечення зашкодить IT-галузі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
Підприємці прогнозують, що скасування податкових пільг призведе до зростання цін на ІТ-продукти, скорочення персоналу та падіння прибутків компаній у 2 – 3 рази,
– йдеться у повідомленні.
Таким чином, найбільше постраждають малі та середні ІТ-компанії. Річ у тім, що їм буде важко вижити в умовах зростання податкового тиску та жорсткої монетарної політики.
Що відомо про податки та бюджет в Росії?
Мінфін Росії пропонує підвищити ПДФО для іноагентів до 30% і обмежити їх у податкових послабленнях та відрахуваннях. Також планується підвищення ПДВ до 22% з 1 січня 2026 року.
Федеральний бюджет Росії на 2026 рік офіційно визнаний "воєнним" з основними видатками на оборону та військово-промисловий комплекс. Російська влада скорочує соціальні програми та фінансування регіонів, акцентуючи на військових потребах, що свідчить про пріоритетність війни проти України.