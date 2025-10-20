Російські регіони готуються до підвищення податків і скасування пільг, намагаючись зменшити дефіцит бюджету. Проте це, ймовірно, лише погіршить становище – грошей більше не стане, а податковий тиск лише посилить кризу.

Де в Росії підвищать податки?

Щонайменше 7 регіонів почали планувати підвищення регіональних зборів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Мова йде про:

Новосибірську (також планує скасувати понижувальний коефіцієнт під час сплати ПДФО з продажу нерухомості);

Оренбурзьку;

Ярославську (також готуються підняти земельний і майновий податки до граничного рівня;

Воронезьку;

Ульянівську області (також запропоновано скасувати пільгову ставку 1% для малого бізнесу на спрощеній системі);

Дагестан;

Красноярський край.

У трьох регіонах зросте транспортний податок: у Новосибірській області – на 10,9%, у Красноярському краї – на понад 10%, в Оренбурзькій – більш як на 30%. У Дагестані та Воронежі також готують скасування пльгової ставки для бізнесу

Причина – гострий дефіцит регіональних фінансів. Сукупний дефіцит бюджетів суб’єктів федерації зріс у півтора раза – до 724,8 мільярдів рублів, а кількість дотаційних регіонів зросла з 45 до 68.

Попри заплановане підвищення ставок, доходи бюджетів суттєво не збільшаться: підприємці шукатимуть способи уникнути сплати, а борги – зростатимуть. Фінансова напруга вже змушує владу економити на всьому, навіть на тому, що донедавна вважалося недоторканим – виплати за контракт із Міноборони,

– пишуть у розвідці.

Як через скасування пільг страждає одна галузь?

Рішення про скасування пільг, підвищення страхових внесків та повернення ПДВ на реєстрове програмне забезпечення зашкодить IT-галузі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Підприємці прогнозують, що скасування податкових пільг призведе до зростання цін на ІТ-продукти, скорочення персоналу та падіння прибутків компаній у 2 – 3 рази,

– йдеться у повідомленні.

Таким чином, найбільше постраждають малі та середні ІТ-компанії. Річ у тім, що їм буде важко вижити в умовах зростання податкового тиску та жорсткої монетарної політики.

Що відомо про податки та бюджет в Росії?