Где в России повысят налоги?

По меньшей мере 7 регионов начали планировать повышение региональных сборов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.

Речь идет о:

Новосибирске (также планирует отменить понижающий коэффициент при уплате НДФЛ с продажи недвижимости);

Оренбургской;

Ярославской (также готовятся поднять земельный и имущественный налоги до предельного уровня;

Воронежскую;

Ульяновскую области (также предложено отменить льготную ставку 1% для малого бизнеса на упрощенной системе);

Дагестан;

Красноярский край.

В трех регионах вырастет транспортный налог: в Новосибирской области – на 10,9%, в Красноярском крае – более чем на 10%, в Оренбургской – более чем на 30%. В Дагестане и Воронеже также готовят отмену льготной ставки для бизнеса

Причина – острый дефицит региональных финансов. Совокупный дефицит бюджетов субъектов федерации вырос в полтора раза – до 724,8 миллиардов рублей, а количество дотационных регионов выросло с 45 до 68.

Несмотря на запланированное повышение ставок, доходы бюджетов существенно не увеличатся: предприниматели будут искать способы избежать уплаты, а долги – будут расти. Финансовое напряжение уже заставляет власть экономить на всем, даже на том, что до недавнего времени считалось неприкосновенным – выплаты за контракт с Минобороны,

– пишут в разведке.

Как из-за отмены льгот страдает одна отрасль?

Решение об отмене льгот, повышение страховых взносов и возврат НДС на реестровое программное обеспечение повредит IT-отрасли, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Предприниматели прогнозируют, что отмена налоговых льгот приведет к росту цен на ИТ-продукты, сокращение персонала и падение доходов компаний в 2 – 3 раза,

– говорится в сообщении.

Таким образом, больше всего пострадают малые и средние ІТ-компании. Дело в том, что им будет трудно выжить в условиях роста налогового давления и жесткой монетарной политики.

