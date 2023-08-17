Російська економіка чи власні амбіції: що обере Путін

Величезна кількість санкцій сильно тисне на російську економіку. Рубль почав знову падати в ціні. Якщо ця тенденція продовжиться, Путіну доведеться обирати: війна чи збереження економіки.

Що з російською економікою

Станом на липень 2023 року США ввели санкції проти понад 3 600 російських фізичних і юридичних осіб, суден і літаків. Ці обмеження включають і найбільші компанії, банки та діячів з Росії. Євросоюз, запровадив понад 1 800 санкцій.

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Найбільше значення мають обмеження активів російських установ та громадян закордоном. Приблизно 300 мільярдів доларів ЦБ Росії зараз заморожено. Нафта – ресурс, яким сильно пишається країна-агресор, також заблокована для транспортування у будь-яку точку світу.

У липні 2023 року дохід Росії з продажу нафти став меншим на 41% у порівнянні з минулорічним.

Цьогоріч санкції спричинили найбільше знецінення національної валюти – рубля, серед усіх країн, на ринках, що розвиваються.

США планують відстежувати усі шляхи, якими Росія обходить санкції та сприяти усуненню цих можливостей.

Що сталося з рублем

У ЦБ Росії оголосили термінові збори. 14 серпня курс рубля опустився до критичного мінімуму. Долар почав коштувати більше ніж 100 рублів за долар.

Згідно із статистикою ЦБ Росії, 17 серпня 2023 року 1 долар в Росії коштує 96,7 рубля

США таємно торгує з Росією

Не дивлячись на свою антиросійську політику, США продовжують купувати у Росії уран. Санкції торкнулися майже усіх сфер російської економіки, але вдало обійшли ядерний сектор.

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Якщо західні лідери оберуть жорсткішу політику і кінцево перекриють торговельні шляхи Росії, у Путіна не залишиться іншого виходу, як зупинити війну. Росіяни готувалися до наступу на Україну, вони накопичили достатньо ресурсів аби поки утримувати свою економіку.Тенденцію знецінення рубля потрібно підтримувати новими санкціями.