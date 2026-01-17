Лічильник та платіжка не збігаються: що не так із рахунками за газ

Громадяни нерідко звертають увагу на завищені обсяги газу в платіжках, навіть якщо показники лічильника передаються своєчасно. Стало відомо, за яких умов виникають такі розбіжності та як їх можна уникнути.

Чому показники та платіжки за газ різняться?

Часто українці помічають розбіжності між показниками газового лічильника та сумою у платіжці. За поясненням газопостачальної компанії "Нафтогаз України", такі ситуації зазвичай виникають через порушення правил обліку або несвоєчасну передачу даних, пише 24 Канал.

Причини розбіжностей найчастіше такі:

показники передані пізно;

оператор газорозподільної мережі їх не отримав.

До того згідно з правилами, споживачі повинні фіксувати показання лічильника щомісяця й передавати їх з 28 числа поточного місяця по 5 число наступного.

Зауважте! Якщо цього не зроблено, а лічильник не оснащений дистанційною передачею даних, обсяг газу розраховує оператор ГРМ за середньорічним споживанням минулого року та групою споживання.

Як правильно подати показники лічильника?

Найзручніший спосіб передати показання газового лічильника через застосунок "Куб", зауважили у "Нафтогазі". Він дозволяє швидко надсилати об’єми споживання, контролювати витрати та оплачувати рахунки без походів до офісів чи дзвінків у кол-центр.

Щоб передати показання через "Куб" слід виконати наступні кроки:

Завантажте застосунок з App Store або Google Play. Відкрийте його та авторизуйтесь у своєму акаунті. Відскануйте лічильник камерою або введіть показання вручну. Натисніть "Надіслати". Дані одразу потраплять до оператора.

Важливо! Крім передачі показань, "Куб" дозволяє оплачувати спожитий газ із мінімальною комісією 1%.

До того ж там зручно облік для кількох адрес одночасно, отримувати нагадування про передачу показань й оплату рахунків, а також відстежувати витрати та отримувати поради щодо економії газу.

