Нові зарплатні правила від Уряду: оклади, премії та допомога на оздоровлення

Уряд визначив нові правила щодо зарплат працівників однієї з установ, що пов’язана з інвестиціями. Також вдалося врегулювати питання надбавок, премій та допомоги на оздоровлення.

Яка буде зарплата в працівників?

Зарплатне питання врегулювали для працівників державної установи "Офіс із залучення та підтримки інвестицій", пише 24 Канал із посиланням на постанову Кабміну.

Зокрема, визначили нові розміри окладів:

Виконавчий директор – 43 700 гривень;

Заступник виконавчого директора – 34 100 гривень;

Головний бухгалтер – 28 500 гривень;

Начальник управління – 28 300 – 31 000 гривень;

Начальник служби – 22 700 – 23 000 гривень;

Провідний: аналітик, експерт, юрисконсульт, бухгалтер, фахівець з управління проєктами, фахівець із публічних закупівель, інженер-програміст, консультант, радник, документознавець – 17 700 – 22 700 гривень;

Аналітик І категорії, фахівець з управління проєктами І категорії, старший експерт, юрисконсульт – 17 000 гривень;

Аналітик ІІ категорії, економіст з фінансової роботи, менеджер з персоналу – 11 500 – 13 500 гривень;

Помічник виконавчого директора, фахівець з IT, фахівець – 11 000 11 400 гривень.

Які зміни щодо надбавок та премій?

Керівнику установи в межах установленого фонду оплати праці дозволили встановлювати працівникам:

1. Посадові оклади відповідно до схеми посадових окладів.

2. Надбавки за інтенсивність праці у розмірі до 100% посадового окладу та за виконання ключових показників результативності діяльності у відсотках посадового окладу відповідно до досягнутих результатів:

у розмірі від 1 до 40% – для працівника, який досяг результатів відповідно до поставлених цілей;

у розмірі від 41 до 60% – для працівника, результати якого перевищують поставлені цілі;

у розмірі від 61 до 100 % – для працівника, результати якого перевищують поставлені цілі, при цьому він демонструє особливі досягнення та здійснює значний вплив на підвищення результативності діяльності підрозділу або установи.

3. Здійснювати преміювання працівників установи відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах фонду оплати праці.

4. Надавати працівникам установи допомогу для оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

Також, починаючи з 1 січня 2026 року розміри посадових окладів змінюються пропорційно підвищенню розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

