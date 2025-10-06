Другий етап внесків у PURL: Україна говоритиме з країнами щодо постачання ППО
- Україна обговорюватиме з країнами другий етап внесків у програму PURL для постачання ППО, про що повідомив Зеленський.
- Нідерланди стали першою країною, яка зробила внесок у PURL, що дозволить закупити американське озброєння для посилення оборони України.
Постачання ракет до протиповітряної оборони наразі залежить від наповнення пакета програми PURL. Найактивнішими державами у цій програмі є Нідерланди, Німеччина, Канада, Швеція, Данія, Норвегія.
Що відомо щодо постачання ППО Україні?
Україна говоритиме з цими країнами щодо другого етапу їхніх внесків, пише 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.
Передусім, давайте про ППО, Patriot і NASAMS, і те що ми купуємо ракети, більшість своїх ми це беремо в Сполучених Штатів,
– сказав Зеленський.
Він зазначив, що тут залежить все від наповнення PURL. Зокрема програма, по якій Київ купує ППО у Сполучених Штатах.
Тут є дуже відповідальні країни, які розуміють, яка ціна цього запуску і ціна життя в Україні взимку. Передусім, це Нідерланди, Німеччина, Канада, Швеція, Данія, Норвегія,
– заявив Володимир Зеленський.
Зокрема Україна висловила глибоку вдячність Нідерландам за те, що ця країна стала першою, яка зробила внесок у механізм PURL. Кошти необхідні для спільних закупівель американського озброєння з метою подальшого посилення оборонних спроможностей України. Про це йдеться на сайті Офісу Президента.
Президент країни Володимир Зеленський також висловив вдячність своєму прем’єр-міністру Королівства Нідерланди Дік Схоофу за провідну роль Нідерландів у зміцненні протиповітряної оборони України, серед яких:
- передача винищувачів F-16;
- систем Patriot із ракетами;
- іншого вкрай необхідного обладнання.
Зверніть увагу! Всі ці заяви відбулися під час візиту прем’єр-міністру Королівства Нідерланди Дік Схоофа в Україну 6 жовтня 2025 року.
Що відомо про ініціативу PURL?
У жовтні 2025 року фонд ініціативи PURL може збільшитися до 3,5-3,6 мільярда доларів. Гроші з фонду підуть на перші два пакети американської військової допомоги. Бюджет кожного пакету становить 500 мільйонів доларів.
21 вересня Володимир Зеленський повідомив, що Україна має перші пропозиції партнерам щодо експорту української зброї. Мова йде про контрольований експорт нашої зброї, зокрема морських дронів.