6 жовтня, 15:52
Другий етап внесків у PURL: Україна говоритиме з країнами щодо постачання ППО

Валерія Моргун
Основні тези
  • Україна обговорюватиме з країнами другий етап внесків у програму PURL для постачання ППО, про що повідомив Зеленський.
  • Нідерланди стали першою країною, яка зробила внесок у PURL, що дозволить закупити американське озброєння для посилення оборони України.

Постачання ракет до протиповітряної оборони наразі залежить від наповнення пакета програми PURL. Найактивнішими державами у цій програмі є Нідерланди, Німеччина, Канада, Швеція, Данія, Норвегія.

Що відомо щодо постачання ППО Україні?

Україна говоритиме з цими країнами щодо другого етапу їхніх внесків, пише 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Передусім, давайте про ППО, Patriot і NASAMS, і те що ми купуємо ракети, більшість своїх ми це беремо в Сполучених Штатів,
– сказав Зеленський.

Він зазначив, що тут залежить все від наповнення PURL. Зокрема програма, по якій Київ купує ППО у Сполучених Штатах.

Тут є дуже відповідальні країни, які розуміють, яка ціна цього запуску і ціна життя в Україні взимку. Передусім, це Нідерланди, Німеччина, Канада, Швеція, Данія, Норвегія,
– заявив Володимир Зеленський.

Зокрема Україна висловила глибоку вдячність Нідерландам за те, що ця країна стала першою, яка зробила внесок у механізм PURL. Кошти необхідні для спільних закупівель американського озброєння з метою подальшого посилення оборонних спроможностей України. Про це йдеться на сайті Офісу Президента.

Президент країни Володимир Зеленський також висловив вдячність своєму прем’єр-міністру Королівства Нідерланди Дік Схоофу за провідну роль Нідерландів у зміцненні протиповітряної оборони України, серед яких:

  1. передача винищувачів F-16;
  2. систем Patriot із ракетами;
  3. іншого вкрай необхідного обладнання.

Зверніть увагу! Всі ці заяви відбулися під час візиту прем’єр-міністру Королівства Нідерланди Дік Схоофа в Україну 6 жовтня 2025 року.

Що відомо про ініціативу PURL?

  • У жовтні 2025 року фонд ініціативи PURL може збільшитися до 3,5-3,6 мільярда доларів. Гроші з фонду підуть на перші два пакети американської військової допомоги. Бюджет кожного пакету становить 500 мільйонів доларів. 

  • 21 вересня Володимир Зеленський повідомив, що Україна має перші пропозиції партнерам щодо експорту української зброї. Мова йде про контрольований експорт нашої зброї, зокрема морських дронів.