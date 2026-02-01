Рік роботи зарахують за три: хто в Україні має право на потрійний стаж

У 2026 році для окремих категорій громадян зберігається право на підвищений облік страхового стажу. У таких випадках один місяць роботи або служби може зараховуватися до пенсійного стажу як три.

Кому в Україні можуть зараховувати страховий стаж у потрійному розмірі?

В українському законодавстві передбачені випадки, коли страховий стаж обчислюється з підвищувальним коефіцієнтом. Такий механізм застосовується для окремих категорій осіб та дозволяє швидше сформувати необхідний стаж для пенсії, пише Пенсійний фонд України.

Такий механізм є компенсаційним та застосовується для осіб, які працювали або служили в особливо складних або небезпечних умовах. Зокрема, потрійний стаж можуть отримувати:

депортовані особи, які працювали під час перебування на спецпоселенні (для періодів роботи до 2004 року за наявності підтвердних документів);

а також військовослужбовці, які проходили службу в районах бойових дій.

Які особливості зарахування стажу для військових?

При цьому, для військових мінімальний період для застосування такого коефіцієнта становить один місяць, при цьому максимального обмеження тривалості не встановлено. Завдяки цьому військовослужбовці можуть швидше набрати необхідний страховий стаж для пенсії.

Орієнтовно це дає можливість вийти на пенсію раніше, зауважили у ПФУ:

чоловікам оформити пенсію з 55 років за наявності не менше 25 років стажу;

жінкам з 50 років за наявності щонайменше 20 років стажу.

Важливо! Для призначення пенсії учасникам бойових дій необхідно подати до Пенсійного фонду документи, що посвідчують особу, підтверджують страховий стаж і статус учасника бойових дій, а також довідки про безпосередню участь у бойових діях.

Які вимоги до стажу в Україні: коротко про головне