Лише 25% пенсії на руки: частина пенсіонерів отримає зменшені виплати
- Якщо пенсіонер перебуває на повному державному утриманні, йому виплачують лише 25% від призначеної пенсії, а решта йде на покриття витрат на утримання.
- Виплати у повному обсязі можуть отримувати пенсіонери з особливими заслугами або ті, хто тимчасово відсутні у закладі, а також діти-сироти на повному державному утриманні.
У передбачених законом ситуаціях пенсійні виплати громадянам похилого віку можуть бути істотно скориговані. Зокрема, якщо особа перебуває на повному державному забезпеченні, виплата пенсії здійснюється не в повному обсязі, а з урахуванням установлених законодавством обмежень.
У скільки обійдеться пенсіонеру повне державне утримання?
У деяких випадках пенсійні виплати можуть суттєво зменшуватися через особливості державного забезпечення. Йдеться про ситуації, коли людина перебуває на повному державному утриманні, пояснили у Пенсійному фонді.
Якщо пенсіонер перебуває у закладі, де держава повністю забезпечує його проживання, харчування та догляд, йому, як правило, виплачують лише 25% від призначеної пенсії. Фактично решта коштів спрямовується на покриття витрат на утримання.
- Якщо розмір пенсії перевищує фактичну вартість перебування у закладі, людині можуть повернути різницю. Водночас закон гарантує, що виплата не може бути меншою за 25% від призначеної пенсії.
Зверніть увагу! Такий порядок починає діяти з першого числа місяця, що настає після оформлення на повне державне утримання.
Однак у випадку, коли у пенсіонера є непрацездатні члени сім’ї на утриманні, 25% пенсії отримує сам пенсіонер, а частина коштів може спрямовуватися членам родини. При цьому сума для родини не може перевищувати половину загального розміру пенсії.
Чи може пенсіонер отримувати всю пенсію на держутриманні?
У деяких випадках навіть за умов повного державного утримання пенсію виплачують у повному обсязі. Зокрема, це стосується пенсій:
- призначених за законом "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".
- якщо людина тимчасово відсутня у закладі, як от через лікування або перебування у відпустці.
Окремі правила діють для дітей. Діти-сироти, які перебувають на повному державному утриманні, отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника повністю. Інші діти, які також перебувають на державному забезпеченні, отримують половину такої пенсії.
Який розмір пенсій в Україні у 2026 році?
Станом на 1 січня 2026 року середній показник пенсійних виплат в Україні становить 6 544 гривні. Водночас розподіл виплат залишається нерівномірним: приблизно кожен третій пенсіонер отримує близько 3 339 гривень на місяць.
Разом із цим держава переглянула граничні показники виплат. Для непрацюючих пенсіонерів із повним страховим стажем мінімальна пенсія зросла на 234 гривні до 2 595 гривень. Водночас закон обмежує максимальний розмір виплат: він не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, тому у 2026 році верхня межа пенсії становить 25 950 гривень.