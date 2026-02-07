Лише 25% пенсії на руки: частина пенсіонерів отримає зменшені виплати

У передбачених законом ситуаціях пенсійні виплати громадянам похилого віку можуть бути істотно скориговані. Зокрема, якщо особа перебуває на повному державному забезпеченні, виплата пенсії здійснюється не в повному обсязі, а з урахуванням установлених законодавством обмежень.

У скільки обійдеться пенсіонеру повне державне утримання?

У деяких випадках пенсійні виплати можуть суттєво зменшуватися через особливості державного забезпечення. Йдеться про ситуації, коли людина перебуває на повному державному утриманні, пояснили у Пенсійному фонді.

Якщо пенсіонер перебуває у закладі, де держава повністю забезпечує його проживання, харчування та догляд, йому, як правило, виплачують лише 25% від призначеної пенсії. Фактично решта коштів спрямовується на покриття витрат на утримання.

Якщо розмір пенсії перевищує фактичну вартість перебування у закладі, людині можуть повернути різницю. Водночас закон гарантує, що виплата не може бути меншою за 25% від призначеної пенсії.

Зверніть увагу! Такий порядок починає діяти з першого числа місяця, що настає після оформлення на повне державне утримання.

Однак у випадку, коли у пенсіонера є непрацездатні члени сім’ї на утриманні, 25% пенсії отримує сам пенсіонер, а частина коштів може спрямовуватися членам родини. При цьому сума для родини не може перевищувати половину загального розміру пенсії.

Чи може пенсіонер отримувати всю пенсію на держутриманні?

У деяких випадках навіть за умов повного державного утримання пенсію виплачують у повному обсязі. Зокрема, це стосується пенсій:

призначених за законом "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".

якщо людина тимчасово відсутня у закладі, як от через лікування або перебування у відпустці.

Окремі правила діють для дітей. Діти-сироти, які перебувають на повному державному утриманні, отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника повністю. Інші діти, які також перебувають на державному забезпеченні, отримують половину такої пенсії.

