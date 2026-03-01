Безкоштовний проїзд для УБД: хто та коли не має права вимагати гроші

Законодавство України закріплює за учасниками бойових дій право на безоплатний проїзд у визначених видах транспорту. Водночас на практиці трапляються випадки, коли перевізники відмовляють у наданні пільги або висувають додаткові вимоги.

Де УБД можуть їздити безкоштовно?

Право учасників бойових дій на безкоштовний та пільговий проїзд це не жест доброї волі, а чітка норма Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Вона прямо зобов’язує перевізників надавати визначені пільги на конкретних маршрутах і в конкретних видах транспорту. Зокрема, учасники бойових дій мають право не платити за проїзд:

у всіх видах міського пасажирського транспорту;

в автомобільному транспорті загального користування в сільській місцевості;

у приміських поїздах та на водному транспорті;

в автобусах приміських і міжміських маршрутів, незалежно від того, куди саме прямує поїздка і де проживає ветеран.

При цьому, жодних лімітів кілометрів чи прив’язки до області закон не встановлює. Водночас для поїздок на значні відстані передбачено ще один рівень пільг. УБД можуть:

раз на два роки безкоштовно здійснити поїздку туди й назад залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом;

або раз на рік скористатися 50% знижкою за цими напрямками.

Як скористатись УБД правом на безкоштовний проїзд?

Для міжрегіональних поїздок потрібен "лист талонів", який видається разом із посвідченням УБД. Під час оформлення квитка талон передається касиру разом із посвідченням, тому самостійно відривати його не потрібно.

У міському чи приміському транспорті достатньо просто показати посвідчення учасника бойових дій. Однак тут і виникає найбільше конфліктів з приватними перевізниками.

У разі відмови у безоплатному проїзд УБД важливо одразу зафіксувати:

назву перевізника та контакти;

ім’я водія;

номер транспортного засобу;

дату, час і маршрут;

зберегти квиток;

за можливості також залучити свідків.

Після цього подається заява одразу до трьох органів до Національної поліції, до Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) та до органу місцевого самоврядування, який організовує маршрут.

Важливо! До заяви додають копію посвідчення УБД та квитка. За безпідставну відмову у пільговому перевезенні передбачена адміністративна відповідальність за статтею 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Які ще пільги діють для УБД?