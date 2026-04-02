Зарплати ділять на частини: як криза в Росії штовхає економіку Придністров'я до межі

Економіка Придністров'я залежить від Кремля та російських постачань газу. Нині, на тлі економічних проблем у Москві, подібна ситуація складається і в Придністровському регіоні. Так, бюджетники отримують зарплати із затримками, а виплати ділять на частини.

Що відомо про економіку Придністров'я?

Про те, наскільки регіон залежить від Росії, йдеться в повідомленні Служби зовнішньої розвідки України.

Придністровський регіон, який вважають окупованою територією Росії, на тлі енергетичної та геополітичної нестабільності зіштовхується з економічними проблемами.

У бюджетно-податковій концепції на 2027 – 2029 роки експорт регіону скоротився майже на 60%, імпорт – на 24,5%. Водночас влада визнає, що країна фактично перебуває в режимі надзвичайного стану в економіці.

Зауважте! Основним фактором кризи в економіці регіону є припинення постачання російського газу від 1 січня 2025 року. Ресурс транспортували фактично безкоштовно через Україну.

Як зазначає розвідка, внаслідок обмеженого постачання газу:

промислове виробництво впало на 27,3%;

зовнішня торгівля – на 28,5%;

ВВП скоротився майже на 18%.

Хоча на початку 2026 року виробництво частково відновили, його рівень на 20% нижчий від показників у 2024 році. Однак попри відносно позитивну динаміку, зовнішньоекономічна активність знижується.

Наслідки ситуації відчутні зокрема для суспільства. Влада затримує зарплати для бюджетників, ділить виплати на частини. Наприклад, другу частину зарплати за лютий працівники отримали наприкінці березня.

Ситуація демонструє максимально критичну залежність регіону від російських енергоресурсів та обмеженість його економічної моделі в умовах ізоляції та невизнаного статусу,

– йдеться у повідомленні.

У розвідці додають, що через проблеми в російській економіці, Кремль не може фінансово "виручати" Придністров'я.

Що потрібно знати про Придністров'я?

Росія окупувала Придністровський регіон (територія Молдови) на початку 90-х, пише Суспільне.

Придністровський конфлікт – це, можна сказати тепер, один з перших випадків випробування гібридних технологій, які використовують у Кремлі, і зараз в тому числі, проти різних держав пострадянського простору,

– пояснює Євген Магда, директор Інститу світової політики.

Зокрема відомо, що нині конфлікт заморожений, а для Москви територія є плацдармом, що країна використовує навіть у сучасній російсько-українській війні. Наприклад, у травні 2022 року ширились новини, що Росія може почати наступ на Одещину саме з території Придністров'я.

Придністров'я використовується РФ як класичний плацдарм для гібридної агресії. Тобто, колись було порівняння з тим, що робила Росія на теренах Українського Донбасу, окупованої частини, з тим, що було на теренах Придністров'я. Де-факто, загроза є завжди, але варто зважити ті сили, які наявні в межах Придністров'я,

– додає Михайло Шабанов, політолог.

Водночас щоб Молдова зберегла незалежність та не постраждала від подальшого російського впливу з окупованої території, влада країни має вжити жорстоких заходів. Про це говорив Михайло Подоляк. Політик зазначав, що нинішній лібералізм Молдови до самопроголошеної влади у Придністров'ї (під російським контролем) є небезпечним для майбутнього усієї країни.

