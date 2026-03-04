Економічні труднощі дійшли до столиці: як проблеми з бюджетом вдарять по Москві

Проблеми з російськом бюджетом вже турбують не тільки регіони. Цього разу вони запечили й столицю країни-агресорки.

Що відбувається у Москві на тлі проблем з бюджетом?

У Москві через проблеми з бюджетом скоротять 15% держслужбовців, про що пише російська служба BBC News.

Під скорочення потраплять державні службовці органів виконавчої влади, а також працівники окремих підвідомчих установ, які виконують управлінські функції. Про це повідомив мер міста Сергій Собянін. Водночас росіян, які забезпечують надання соціальних послуг у місті, звільнення не торкнуться.

Також на 10% буде скорочено інвестиційну програму на 2026 рік. Крім того, частину проєктів з благоустрою та проведення культурних заходів скоротять або перенесуть на пізніші терміни.

Таке рішення мер Москви пояснив "уповільненням темпів зростання бюджетних доходів". Згідно з його словами, у січні – лютому надходження збільшилися на 2%, тоді як під час формування бюджету очікувалося зростання на рівні 6,5%.

Зверніть увагу! Він додав, що ці рішення допоможуть оптимізувати бюджетні витрати та гарантувати виконання соціальних зобов’язань перед жителями, зберегти високі стандарти надання послуг, а також фінансувати витрати, які "спрямовані на сприяння Міністерству оборони Росії, підтримку військовослужбовців та членів їхніх сімей". Такі його слова цитує російське ЗМІ "Медуза".

Що ще відомо про проблеми з бюджетом?