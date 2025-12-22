Проблеми в економіці Росії посилюють зубожіння населення, тому споживча активність значно скоротилася. Цьогоріч росіяни змушені жорстко економити під час під час підготовки до святкування Нового року.

Як росіяни економлять на Новий рік?

У середньому бюджет на святкування 2026 року у Росії складає близько 14 тисяч рублів – це майже вдвічі менше за торішні витрати, передає 24 Канал з посиланням Службу зовнішньої розвідки України.

За даними СЗРУ, загалом у Росії фіксується тренд на жорстку економіку наприкінці року. Населення відмовляється від зайвих витрат та намагається обмежити покупки мінімальним набором товарів. Те саме стосується і послуг.

Така динаміка пояснюється зростанням інфляції, подорожчанням продуктів харчування, житлово-комунальних послуг та одягу,

– говорять у розвідці.

Навіть традиційний новорічний стіл у більшості росіян не буде щедрим:

Від делікатесів змушені відмовлятися, щоб скоротити витрати.

Меню на свята готують із простих продуктів, які поки ще доступні на ринку.

Формати відпочинку на Новий рік теж шукають дешевші. Закордонні подорожі поступаються місцем оренді заміських будинків відпочинку всередині країни. Часто винаймають великими компаніями, щоб розподілити плату на всіх.

На ринку святкових послуг фіксується падіння попиту. Ресторани, ведучі, організатори свят бідкаються на скорочення замовлень на новорічні свята і відсутність дорогих запитів.

Середній чек на організацію свят зріс, а попит на такі послуги скоротився приблизно на той самий відсоток. Це говорить про вкрай обережну поведінку споживачів,

– додають в СЗРУ.

Варто знати! На тлі зубожіння і жорсткої економіки в Росії ростуть негативні тенденції серед населення. Статистика показує, що рівень смертності збільшується на 24%, досягаючи піка саме в Новий рік та Різдво. Росіяни помирають через надмірне споживання алкоголю, нещасні випадки і самогубства.

Як ростуть борги населення?

Через фінансові труднощі, зумовлені економічною кризою, у Росії різко зросла кількість людей, які беруть швидкі позики і не можуть їх повернути.