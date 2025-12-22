За підрахунками Центробанку країни, щомісяця кількість росіян, які отримують кредити у мікрофінансових організаціях зростає на 300 тисяч, пише The Moscow Times

При цьому вже понад 13,8 мільйона жителів Росії заборгували конторам швидких кредитів.

Це 18% усього працездатного населення більше, ніж проживає у всьому Уральському федеральному окрузі, і майже стільки ж, як у Північно-Західному,
– зазначає видання.

Зауважте! Швидкі кредити росіянам видають під ставки, що близькі до максимально дозволених. Платити по таких позиках для багатьох неможливо. Тому рівень прострочених платежів за мікропозиками лише за перші пів року 2025-го склав 47,2%.

Що відомо про економіку Росії? 

  • Економічне пожвавлення в Росії, яке трималося на масштабних державних вливаннях, поступово сходить нанівець. Військово-промисловий комплекс, який Кремль називав «драйвером» зростання, нині перетворюється на серйозний фінансовий баласт для економіки.

  • За підсумками дев’яти місяців 2025 року економіка продемонструвала майже нульову динаміку — зростання склало лише 0,3%, тоді як роком раніше цей показник сягав близько 5%. Попри це, влада поставила амбітну мету — вийти на 1% зростання ВВП за підсумками року. 

  • Однак російські економісти говорять не про відновлення, а про ризики затяжної стагнації й навіть рецесії. Фіксується застій у промисловому секторі, скорочення внутрішнього попиту та різке зростання боргового навантаження, яке стає непосильним для бізнесу. 