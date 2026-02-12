Україна готова постачати вугілля Молдові: чи просить Київ щось натомість

У вівторок, 10 лютого, прем'єр-міністр Молдови Александр Мунтяну відвідав Київ, де зустрівся з Володимиром Зеленським. Тоді президент, зокрема, згадав про готовність постачати вугілля молдовській електростанції Кучурган.

Чи постачатиме Україна вугілля Молдові?

Об'єкт постав перед труднощами через скорочення постачання газу. Детальніше про можливу співпрацю український лідер розповів під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.

За словами президента, Україна нічого не запитувала натомість. Пропозиція щодо постачання вугілля Молдові продемонструвала добросусідство й партнерство.

Наразі ж Київ чекає відповіді від молдовської сторони.

Ми сказали вчора разом з міністром енергетики (Денисом Шмигалем – 24 Канал), що ми готові. Якщо вам це потрібно – ми готові. Ось і всі деталі,

– додав Зеленський.

Нагадаємо, під час свого візиту Александр Мунтяну наголосив на солідарності Молдови з Україною. "Ми стоїмо поруч з Україною як сусіди та друзі, єдині в нашій відданості справедливому та міцному миру та нашому спільному майбутньому в ЄС", – написав він.

Цікаво! Молдова запровадила тимчасову заборону на імпорт української курятини та кормів через виявлення забороненого антибіотика в одному зі зразків кормів – метронідазолу.

Про що ще говорили політики в Києві?