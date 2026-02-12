Україна готова постачати вугілля Молдові: чи просить Київ щось натомість
- Україна запропонувала постачати вугілля Молдові для електростанції Кучурган через скорочення постачання газу.
- Київ не вимагає нічого натомість, демонструючи добросусідство, наразі він чекає відповіді від молдовської сторони.
У вівторок, 10 лютого, прем'єр-міністр Молдови Александр Мунтяну відвідав Київ, де зустрівся з Володимиром Зеленським. Тоді президент, зокрема, згадав про готовність постачати вугілля молдовській електростанції Кучурган.
Чи постачатиме Україна вугілля Молдові?
Об'єкт постав перед труднощами через скорочення постачання газу. Детальніше про можливу співпрацю український лідер розповів під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.
За словами президента, Україна нічого не запитувала натомість. Пропозиція щодо постачання вугілля Молдові продемонструвала добросусідство й партнерство.
Наразі ж Київ чекає відповіді від молдовської сторони.
Ми сказали вчора разом з міністром енергетики (Денисом Шмигалем – 24 Канал), що ми готові. Якщо вам це потрібно – ми готові. Ось і всі деталі,
– додав Зеленський.
Нагадаємо, під час свого візиту Александр Мунтяну наголосив на солідарності Молдови з Україною. "Ми стоїмо поруч з Україною як сусіди та друзі, єдині в нашій відданості справедливому та міцному миру та нашому спільному майбутньому в ЄС", – написав він.
Цікаво! Молдова запровадила тимчасову заборону на імпорт української курятини та кормів через виявлення забороненого антибіотика в одному зі зразків кормів – метронідазолу.
Про що ще говорили політики в Києві?
В ексклюзивному коментарі 24 Каналу політолог Петро Олещук пояснив, що Молдова рухається паралельно з Україною на шляху євроінтеграції, тож сторони могли обговорити механізм реалізації поетапного вступу в ЄС. На думку експерта, якщо такий формат застосують до України, він може поширитися й на Молдову. Країни повинні узгодити свої позиції.
Окрім того, серед інших можливих тем для переговорів – питання енергетики та транзиту, оскільки Росія систематично знищує українську логістику на Одещині.