Чи постачатиме Україна вугілля Молдові?

Об'єкт постав перед труднощами через скорочення постачання газу. Детальніше про можливу співпрацю український лідер розповів під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.

За словами президента, Україна нічого не запитувала натомість. Пропозиція щодо постачання вугілля Молдові продемонструвала добросусідство й партнерство.

Наразі ж Київ чекає відповіді від молдовської сторони.

Ми сказали вчора разом з міністром енергетики (Денисом Шмигалем – 24 Канал), що ми готові. Якщо вам це потрібно – ми готові. Ось і всі деталі,

– додав Зеленський.

Нагадаємо, під час свого візиту Александр Мунтяну наголосив на солідарності Молдови з Україною. "Ми стоїмо поруч з Україною як сусіди та друзі, єдині в нашій відданості справедливому та міцному миру та нашому спільному майбутньому в ЄС", – написав він.

Цікаво! Молдова запровадила тимчасову заборону на імпорт української курятини та кормів через виявлення забороненого антибіотика в одному зі зразків кормів – метронідазолу.

Про що ще говорили політики в Києві?