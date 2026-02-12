Чи постачатиме Україна вугілля Молдові?
Об'єкт постав перед труднощами через скорочення постачання газу. Детальніше про можливу співпрацю український лідер розповів під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.
Дивіться також Захід під ударом, Київ – у темряві: що з енергосистемою України після останніх обстрілів Росії
За словами президента, Україна нічого не запитувала натомість. Пропозиція щодо постачання вугілля Молдові продемонструвала добросусідство й партнерство.
Наразі ж Київ чекає відповіді від молдовської сторони.
Ми сказали вчора разом з міністром енергетики (Денисом Шмигалем – 24 Канал), що ми готові. Якщо вам це потрібно – ми готові. Ось і всі деталі,
– додав Зеленський.
Нагадаємо, під час свого візиту Александр Мунтяну наголосив на солідарності Молдови з Україною. "Ми стоїмо поруч з Україною як сусіди та друзі, єдині в нашій відданості справедливому та міцному миру та нашому спільному майбутньому в ЄС", – написав він.
Цікаво! Молдова запровадила тимчасову заборону на імпорт української курятини та кормів через виявлення забороненого антибіотика в одному зі зразків кормів – метронідазолу.
Про що ще говорили політики в Києві?
В ексклюзивному коментарі 24 Каналу політолог Петро Олещук пояснив, що Молдова рухається паралельно з Україною на шляху євроінтеграції, тож сторони могли обговорити механізм реалізації поетапного вступу в ЄС. На думку експерта, якщо такий формат застосують до України, він може поширитися й на Молдову. Країни повинні узгодити свої позиції.
Окрім того, серед інших можливих тем для переговорів – питання енергетики та транзиту, оскільки Росія систематично знищує українську логістику на Одещині.