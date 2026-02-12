Будет ли Украина поставлять уголь Молдове?
Объект оказался перед трудностями из-за сокращения поставок газа. Подробнее о возможном сотрудничестве украинский лидер рассказал во время общения с журналистами, передает 24 Канал.
По словам президента, Украина ничего не спрашивала взамен. Предложение о поставках угля Молдове продемонстрировало добрососедство и партнерство.
Пока же Киев ждет ответа от молдавской стороны.
Мы сказали вчера вместе с министром энергетики (Денисом Шмыгалем – 24 Канал), что мы готовы. Если вам это нужно – мы готовы. Вот и все детали,
– добавил Зеленский.
Напомним, во время своего визита Александр Мунтяну отметил солидарность Молдовы с Украиной. "Мы стоим рядом с Украиной как соседи и друзья, едины в нашей преданности справедливому и прочному миру и нашему общему будущему в ЕС", – написал он.
Интересно! Молдова ввела временный запрет на импорт украинской курятины и кормов из-за обнаружения запрещенного антибиотика в одном из образцов кормов – метронидазола.
О чем еще говорили политики в Киеве?
В эксклюзивном комментарии 24 Канала политолог Петр Олещук объяснил, что Молдова движется параллельно с Украиной на пути евроинтеграции, поэтому стороны могли обсудить механизм реализации поэтапного вступления в ЕС. По мнению эксперта, если такой формат применят к Украине, он может распространиться и на Молдову. Страны должны согласовать свои позиции.
Кроме того, среди других возможных тем для переговоров – вопрос энергетики и транзита, поскольку Россия систематически уничтожает украинскую логистику в Одесской области.