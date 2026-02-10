Политолог Петр Олещук объяснил 24 Каналу, что Украина и Молдова движутся параллельным путем евроинтеграции, поэтому должны согласовать позиции относительно нового формата вступления.
Что будут обсуждать Украина и Молдова?
"В Bloomberg вышла публикация о перспективах присоединения Украины к Европейскому Союзу особым путем. Чтобы вступление не было растянуто на годы, а происходило поэтапно. Например, Украина могла бы получить доступ к определенным элементам ЕС уже в 2027 году, а к другим – после осуществления реформ. Интересно, что Молдова движется параллельно с Украиной на пути евроинтеграции", – сказал Олещук.
Украина и Молдова, которые должны обсудить механизм реализации поэтапного вступления – если этот формат будет применен к Украине, то вероятно распространится и на Молдову, поэтому обе страны должны согласовать свои позиции.
Среди других возможных тем переговоров – вопросы энергетики и транзита через Молдову, поскольку Россия систематически уничтожает украинскую логистику в Одесской области.
Также, вероятнее всего, обсудят усиление транзита через Молдову, но это связано с проблемой Приднестровья – российского анклава, по которому в последнее время активизировались дискуссии, в частности о прекращении транзита на эту территорию.
Россияне активизируются, поэтому тема Приднестровья будет важной, ведь в интересах и Украины, и Молдовы каким-то образом этот гнойник вырезать. Он абсолютно никому не нужен. Я не проинформирован о том, о чем конкретно они будут говорить, но обо всем этом вполне могут говорить,
– подчеркнул Олещук.
Что еще известно о евроинтеграционных процессах в Украине?
- Украина недополучила 3,7 миллиарда евро в 2025 году, а в первом квартале 2026 года существует риск потерять еще 1,4 миллиарда евро. Главная причина финансовых потерь – затягивание рассмотрения законопроектов в парламенте, которые являются частью международных обязательств.
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в ЕС может спровоцировать прямой конфликт с Россией. Он призвал Европу отказаться от планов евроинтеграции Украины из-за угрозы эскалации войны.
- Евроинтеграция Украины не предусматривает обязательное введение платных дорог или техосмотра для всех автомобилей. Придорожные проверки призваны контролировать безопасность перевозок и техническое состояние транспорта, а не проводить тотальный осмотр всех водителей.